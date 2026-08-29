STIŽE FESTIVAL MATE SVJETSKI Vrgorac ponovno postaje mjesto susreta svjetskih putnika i pustolova

Od 4.482 kilometra Pacific Crest Traila i ekspedicije na Denali do putovanja od Dnjepra do Jadrana – 4. i 5. rujna Vrgorac postaje mjesto susreta putnika, pustolova i priča iz različitih dijelova svijeta. Festival pustolova Mate Svjetski i ove godine donosi dvodnevni program posvećen putovanjima, istraživanju i avanturi, uz sadržaje za odrasle i djecu. Ulaz na sve programe je slobodan.

Ovogodišnja glavna imena programa su:svjetski putnici Nikola Baraka i Hazen Audel, poznati istraživač i televizijski autor kojeg je publika upoznala kroz avanturističke serijale National Geographica, zatim poznati hrvatski pisac i sociolog Bruno Šimleša, putopisac, dramaturg i novinar Jasen Boko teplaninar, humanitarac Ranko Dragičević.

Festival posvećen Mati Šimunoviću – Mati Svjetskom, legendarnom Vrgorčaninu i jednom od prvih hrvatskih globetrottera, održat će se u Parku 4. gardijske brigade – Pauci u Vrgorcu.Priča o čovjeku koji se u vrijeme kada su daleka putovanja bila dostupna tek rijetkima odvažio krenuti u svijet i iza sebe ostavio dnevnike, fotografije i zapise s putovanja, danas živi kroz festival koji u njegov rodni grad dovodi suvremene putnike, pustolove, autore i istraživače.

Važnu ulogu u stvaranju i razvoju festivala od njegovih početaka ima i proslavljeni hrvatski alpinist, putopisac i redatelj Stipe Božić, Vrgorčanin i jedan od najuspješnijih hrvatskih i svjetskih alpinista, čiji su ugled, iskustvo i dugogodišnje veze s hrvatskom i međunarodnom pustolovnom scenom značajno pridonijeli tome da Festival Mate Svjetski u Vrgorac iz godine u godinu dovodi neka od najzanimljivijih imena svijeta putovanja, alpinizma i pustolovine.

„Mate Svjetski ostavio nam je priču koja je i gotovo stotinu godina poslije nevjerojatno suvremena – priču o znatiželji, hrabrosti i potrebi čovjeka da upozna svijet izvan vlastitih granica. Festival smo gradili upravo na toj ideji. Želimo u Vrgorac dovoditi ljude koji imaju što ispričati, koji svojim putovanjima, iskustvima i pustolovinama mogu inspirirati druge, ali istodobno želimo Matinu priču približiti novim generacijama. Ovogodišnji program zato povezuje poznate hrvatske putnike i pustolove, učenike i naše najmlađe posjetitelje. Vjerujemo da Mate Svjetski ima potencijal postati mjesto susreta svih onih koji vole putovanja, otkrivanje i dobre priče te pozivamo publiku da nam se 4. i 5. rujna pridruži u Vrgorcu“, istaknula je ravnateljica Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca i organizatorica festivala, Žana Pervan – Odak.

Ovogodišnji program otvara se u petak, 4. rujna u 18 sati dječjom kazališnom predstavom „Put oko svijeta“ u izvedbi Produkcije Z.Središnji večernji program počinje u 19:30 sati predstavljanjem učeničkog projekta Srednje škole Tin Ujević iz Vrgorca „Mate Svjetski – prvi hrvatski globetroter“, kojim se priča o Mati i njegovim putovanjima približava novim generacijama.Nakon toga publici će se predstaviti Jasen Boko s pričom „Od Dnjepra do Jadrana“- knjigom u kojoj propituje podrijetlo i seobe Slavena, zagovarajući toleranciju i dokazujući da su nacije društvene tvorevine, a ne čisto genetsko nasljeđe, dok će Bruno Šimleša govoriti o jednom od svojih najvećih pustolovnih izazova – Pacific Crest Trailu, odnosno 135 dana i čak 4.482 kilometra prolazeći kroz kalifornijske pustinje, snijeg i ledene rijeke.

Program se nastavlja u subotu, 5. rujna u 10 sati, kada Jasen Boko vodi dječju radionicu „Zašto je dobro putovati: Djeca svijeta“, namijenjenu najmlađim posjetiteljima festivala.Kroz živopisne priče i fotografije s dalekih putovanja, putopisac Jasen Boko na ovoj radionici djeci približava svakodnevicu njihovih vršnjaka diljem svijeta, potičući ih na empatiju i razbijanje predrasuda.Subotnji večernji program počinje u 20 sati. Ranko Dragičević donosi priču „Ekspedicija Denali“, osvojivši najviši vrh Sjeverne Amerike i jednu od logistički najzahtjevnijih planina na svijetu dok će Nikola Baraka i Hazen Audel publiku povesti na put „Od afričkih safarija do kitova Norveške“.Svi programi održavaju se u Parku 4. gardijske brigade – Pauci u Vrgorcu, a ulaz je slobodan.

Festival pustolova Mate Svjetski kroz priče svojih gostiju nastavlja čuvati uspomenu na jednog od najneobičnijih Vrgorčana i istodobno otvarati prostor novim generacijama putnika i pustolova. 4. i 5. rujna – svijet ponovno dolazi u Vrgorac.