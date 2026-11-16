Stiže 350 tisuća eura za cestu u Dalmatinskoj zagori: Radovi su ranije zapeli zbog imovinskopravnih problema

Županijska uprava za ceste Split pokrenula je postupak javne nabave za izvanredno održavanje lokalne ceste L67091, koja povezuje Vinine i Tijaricu na području Dalmatinske zagore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 350.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda zainteresiranih izvođača istječe 4. prosinca 2026. godine.

Riječ je o prometnici koja povezuje državnu cestu D60 kod Vinina sa županijskom cestom ŽC6154 u Tijarici, prolazeći kroz područje Budimira. Prema službenoj klasifikaciji, ukupna duljina lokalne ceste iznosi 12,414 kilometara, no planirani zahvat ne znači da će svih 12 kilometara biti obuhvaćeno radovima.

Poznato je koji se dio ceste planira obnoviti

U službenom Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu ŽUC Split precizirao je da se na prometnici L67091 planira sanacija kolnika od državne ceste D60 do središta naselja Budimiri. Upravo je za tu cestu u financijskom planu predviđeno 350.000 eura, što odgovara procijenjenoj vrijednosti najnovijeg natječaja.

Zahvat je svrstan u kategoriju izvanrednog, odnosno pojačanog održavanja cesta. Za razliku od redovitih zahvata, takvi radovi podrazumijevaju ozbiljnije intervencije na prometnici koje se provode kako bi se spriječilo daljnje propadanje kolnika, povećala njegova trajnost i unaprijedila sigurnost prometa.

Točan opseg pojedinih građevinskih zahvata, uključujući duljinu kolnika koji će biti obnovljen i eventualne dodatne radove na odvodnji ili cestovnoj opremi, potrebno je potvrditi iz tehničke dokumentacije i troškovnika nabave.

Radovi su ranije zapeli zbog imovinskopravnih problema

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se planira ulaganje u istu prometnicu. U godišnjem izvješću Županijske uprave za ceste za 2024. godinu, objavljenom u proljeće 2025., nalazi se i stavka koja se odnosi na lokalnu cestu L67091, odnosno pravac D60 – Budimiri – Tijarica.

U obrazloženju realizacije plana za tu je prometnicu kratko navedeno:

„Zbog imovinskopravnih problema, radovi nisu izvođeni.”

Još u studenome 2024. godine Grad Trilj objavio je obavijest o predviđenom zatvaranju dijela lokalne ceste u Budimirima zbog izvanrednog održavanja. Tada je kao alternativni prometni pravac bila određena nerazvrstana cesta NC-BUD-25, a planirano zatvaranje odnosilo se na razdoblje od 19. studenoga 2024. do 19. svibnja 2025. godine.

Međutim, službeno izvješće ŽUC-a potvrđuje da radovi tijekom 2024. nisu realizirani zbog spomenutih problema. Iz dostupnih podataka nije moguće utvrditi jesu li svi imovinskopravni odnosi u međuvremenu riješeni niti u kojoj su mjeri radovi eventualno izvođeni tijekom 2025. godine.

Ulaganje važno za stanovnike zagorskih naselja

Za stanovnike manjih naselja Dalmatinske zagore održavanje lokalnih prometnica ima posebnu važnost. One omogućuju svakodnevnu povezanost s većim prometnim pravcima, odlazak na posao, pristup školama i zdravstvenim ustanovama te dolazak interventnih službi.

Cesta između Vinina i Tijarice dio je takve mreže, a njezina sanacija trebala bi pridonijeti sigurnijem i kvalitetnijem prometovanju. Posebno je važno stanje kolnika na dionicama koje su izložene dugotrajnom trošenju, vremenskim utjecajima i opterećenjima svakodnevnog prometa.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li se radovi ograničiti isključivo na dionicu predviđenu godišnjim planom ili će obuhvatiti i dodatne zahvate. To će biti jasnije nakon uvida u detaljan troškovnik i ugovaranja radova.

Kada počinju radovi i hoće li biti zatvaranja ceste?

Javna nabava trenutačno je u fazi zaprimanja ponuda, što znači da izvođač još nije odabran, a procijenjenih 350.000 eura ne predstavlja konačnu ugovorenu cijenu. Ponude se zaprimaju do 4. prosinca 2026., nakon čega slijedi njihov pregled i postupak odabira.

Točan datum početka radova i predviđeno trajanje zahvata zasad nisu potvrđeni u pregledanim javno dostupnim podacima. Također nije poznato hoće li tijekom izvođenja radova biti potrebno potpuno zatvaranje pojedinih dionica ili će se promet odvijati uz privremenu regulaciju.

S obzirom na ranije poteškoće s imovinskopravnim odnosima, važno je i pitanje jesu li sada otklonjene prepreke koje su prije dvije godine spriječile realizaciju planiranih radova.

Pokretanje nove javne nabave pokazuje da je sanacija prometnice Vinine – Tijarica ponovno među konkretnim investicijskim planovima Županijske uprave za ceste. Za stanovnike Budimira i okolnih naselja najvažnije će ipak biti kada će radovi stvarno započeti i kakvo će poboljšanje donijeti svakodnevnom prometovanju.

Izvori: Elektronički oglasnik javne nabave RH, objava 2026/S F02-0011753; Županijska uprava za ceste Split – Plan građenja i održavanja za 2026. i Godišnje izvješće za 2024.; Grad Trilj.