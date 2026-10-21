Stiže 13. mirovina! Vlada otkrila koliko će novca umirovljenici dobiti u prosincu

U uvodnom dijelu sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnosti, među ostalim na 10 godina rada Vlade i cijene goriva.

"Sve su cijene jeftinije nego kad bi pustili tržišne cijene s obzirom na energetsku krizu. Nastavit ćemo pomagati građanima i gospodarstvo", poručio je.

Osvrnuo se i na situaciju sa Crnom Gorom što je bila jedna od tema Europskog vijeća prošlog tjedna.

"Prihvatili su dva zahtjeva od osam. Sutra idemo u Crnu Goru i bit će još prilika za razgovor", istaknuo je, javlja Dnevnik.hr.

U prosincu stiže 13. mirovina

Ministar Alen Ružić kazao je kako se dodatak koji će se isplaćivati u prosincu ići svim umirovljenicima, iznosit će sedam eura po godini mirovinskog staža. Prva isplata išla je prošle godine, a ovime se potvrđuje trajnost ovog prava, dodao je.

"Obračunava se automatski, ne mora se podnositi zahtjev", rekao je.

Oni koji imaju puni staž od 40 godina dobit će iznos do 280 eura, za one koji imaju 30 godina isplata bi bila 210 eura.