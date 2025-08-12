Stivansko lito: Kolovoz u Sutivanu u znaku glazbe, kazališta, umjetnosti i zabave

Kolovoz u Sutivanu na otoku Braču još je jednom potvrdio zašto je ovo malo mjesto jedno od najživopisnijih ljetnih odredišta na Jadranu. U sklopu Stivanskog lita, Turistička zajednica Općine Sutivan pripremila je bogat i raznovrstan program koji je tijekom cijelog mjeseca puni rivu, kino I ostale atraktivne lokacije u mjestu – od koncerata vrhunskih glazbenika, jazz večeri i disco noći, preko umjetničkih sajmova i književnih večeri, do obiteljskih programa, predstava i kazališnih hitova.

Publiku su oduševili nastupi renomiranih izvođača, predstave koje su punile svaku stolicu u Ljetnom kinu, energične plesne večeri te sadržaji za najmlađe koji su Sutivan pretvorili u pravu pozornicu na otvorenom. Spoj mediteranskog ambijenta I produkcije i stvorio je posebnu atmosferu koja se pamti.

Stivansko lito se nastavlja – a Sutivan vas i dalje čeka s programom koji spaja kulturu, zabavu i jedinstveni šarm Brača.