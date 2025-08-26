Stivansko lito 2025.: Kraj kolovoza u Sutivanu donosi bogat program glazbe, predstava i ulične umjetnosti

Sutivan i dalje u ritmu ljeta - bogat kulturni i zabavni program Stivanskog lita 2025. nastavlja se i u posljednjem tjednu kolovoza. Riva, ispred Općine, Ljetno kino te i ostale pozornice u mjestu još će jednom postati mjesta susreta umjetnosti i zabave, a program donosi nastupe za sve generacije.

Već danas, 26. kolovoza, publiku očekuje koncert Katice Marinović, jedne od najistaknutijih mladih dalmatinskih glazbenica, koja svojim nastupima spaja tradiciju i suvremenost.

U srijedu, 28. kolovoza, Sutivan se pretvara u pozornicu na otvorenom uz program “Welcome to the Circus”, koji donosi atraktivne ulične umjetnike iz Svijeta čarolije.

Glazbeni vrhunac mjeseca slijedi u petak, 30. kolovoza, kada će publiku na rivi rasplesati hitovi legendarne grupe ABBA u izvedbi popularnog benda ABBA Ring – garancija prave disco večeri pod zvijezdama.

Za kraj kolovoza, u subotu 31. kolovoza, u Ljetnom kinu Sutivan stiže urnebesna komedija “4 sprovoda i vjenčanje”, u izvedbi poznatog glumačkog dvojca Irene Grdinić i Marija Lipovšeka Battifiace. Ova predstava donosi puno humora i zabave te je savršena točka na “i” osmog mjeseca programa.