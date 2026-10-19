Stisnete gas, okretaji polete, ali auto ne ubrzava? Ovo ne smijete ignorirati

Pritisnete gas, kazaljka okretomjera brzo krene prema gore, motor postane glasniji, ali automobil ne ubrzava onako kako biste očekivali. Kod automobila s ručnim mjenjačem to je jedan od najprepoznatljivijih znakova da kvačilo počinje proklizavati.

Kvačilo je zaduženo za prijenos snage između motora i mjenjača. Kada je potpuno spojeno, motor i pogonski sklop trebali bi biti čvrsto povezani. Ako tarne površine više ne mogu prenijeti sav okretni moment, motor se može zavrtjeti brže bez odgovarajućeg povećanja brzine automobila, prenosi tportal.

Najlakše se primijeti pod većim opterećenjem

Proklizavanje se u početku ne mora osjećati tijekom lagane gradske vožnje. Često prvi put postane očito pri snažnijem ubrzanju, vožnji uzbrdo ili u višem stupnju prijenosa, odnosno kada motor od kvačila traži prijenos većeg okretnog momenta.

Tipična situacija može izgledati ovako: vozite u višem stupnju, pritisnete gas radi pretjecanja, broj okretaja naglo poraste, ali automobil nakratko ne ubrzava proporcionalno. Nakon toga se okretaji mogu ponovno 'uhvatiti' s brzinom automobila.

Ako se takvo ponašanje ponavlja, nije nešto što treba pripisati karakteru motora ili turbopunjaču.

Miris paljevine još je jedan znak

Proklizavanje stvara dodatno trenje i toplinu. Zbog toga se može pojaviti karakterističan miris paljevine, posebno nakon kretanja na uzbrdici, vožnje u koloni ili snažnijeg ubrzavanja.

Jednokratan miris nakon nespretne vožnje s predugo pritisnutim kvačilom ne mora nužno značiti da je ono za zamjenu. Međutim, ako se miris ponavlja zajedno s proklizavanjem i gubitkom prijenosa snage, pregled ne treba odgađati.

Mogu se pojaviti i trzanje, poteškoće pri promjeni stupnjeva prijenosa, vibracije ili promjena osjećaja na papučici kvačila.

Zašto kvačilo počne proklizavati?

Najčešći uzrok je istrošenost tarnih površina. Kao i kočione pločice, dijelovi kvačila tijekom korištenja postupno se troše, samo što njihov životni vijek izrazito ovisi o automobilu i načinu vožnje.

Česta vožnja s nogom naslonjenom na papučicu, dugo držanje automobila na uzbrdici pomoću kvačila te mnogo kretanja i zaustavljanja mogu ubrzati trošenje. No kvačilo može početi proklizavati i zbog drugih problema, primjerice onečišćenja uljem, problema s potisnim mehanizmom ili drugim dijelovima sustava.

Zato sam simptom nije dovoljan da se bez pregleda zaključi koji točno dio treba zamijeniti.

Možete li nastaviti voziti?

Automobil s kvačilom koje lagano proklizava možda će se još moći voziti, ali problem nije pametno dugo ignorirati. Kako se stanje pogoršava, automobil može sve teže prenositi snagu na kotače, a posebno neugodno može postati pri uključivanju u promet ili pretjecanju.

Nastavak vožnje s izraženim proklizavanjem stvara dodatnu toplinu i može ubrzati trošenje drugih dijelova sklopa. U konačnici automobil može doći do točke u kojoj motor radi, stupanj prijenosa je uključen, ali se snaga više gotovo uopće ne prenosi na kotače.

Ako okretaji naglo rastu bez odgovarajućeg ubrzanja, kvačilo treba što prije pregledati.

Nemojte ga namjerno 'testirati' do kraja

Na internetu se mogu pronaći različiti kućni testovi koji uključuju visoke stupnjeve prijenosa, ručnu kočnicu i namjerno opterećivanje kvačila. Ako je ono već istrošeno, takvim ga pokušajima možete samo dodatno zagrijati i pogoršati problem.

Puno je korisnije zapamtiti kada se simptom pojavljuje i opisati ga serviseru: u kojem stupnju prijenosa, pri kojoj brzini, na uzbrdici ili ravnom te događa li se samo kada snažno pritisnete gas.

Najvažniji znak ostaje vrlo jednostavan. Kada motor pod gasom povećava broj okretaja, automobil bi trebao ubrzavati zajedno s njim. Ako okretomjer pobjegne prema gore, a brzina ostane gotovo ista, vrijeme je da kvačilo prestanete ignorirati, piše tportal.