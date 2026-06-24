Stipe Pletikosa na poluvremenu: "Previše je pogrešaka za ovakav nivo, moramo ostati smireni"

Na poluvremenu utakmice između Hrvatske i Paname svoje viđenje prvog dijela dao je Stipe Pletikosa, istaknuvši kako hrvatska reprezentacija u nastavku mora podignuti razinu igre, osobito u fazi dolaska do posjeda i stvaranja opasnosti preko bočnih pozicija.

Pletikosa smatra da Hrvatska ima prostora za napredak, ali i da je ključno ostati miran i pozitivan u nastavku susreta.

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"Moramo brže dolaziti do posjeda"

"Definitivno trebamo brže dolaziti do posjeda i bočnih pozicija. Moramo iskoristiti Pašalićevu brzinu i centaršut", poručio je Pletikosa, naglasivši kako bi upravo igra preko strana mogla biti jedan od načina za probijanje panamske obrane.

Dodao je kako je u prvom dijelu bilo previše tehničkih i taktičkih pogrešaka za razinu utakmice.

"Bilo je previše pogrešaka za ovakav nivo. Imamo prostora za napredak u nastavku", rekao je.

Upozorenje na panamske bočne igrače

Pletikosa je posebno upozorio na opasnost koju Panama stvara preko bočnih pozicija. Prema njegovu mišljenju, hrvatski stožer u svlačionici će sigurno skrenuti pozornost igračima na taj segment igre.

"Stožer će sigurno upozoriti igrače na njihove bočne igrače koji nam uspijevaju nauditi", istaknuo je.

Uoči nastavka utakmice, Pletikosa smatra kako Hrvatska mora biti odlučnija prema naprijed i s većim brojem igrača ulaziti u završnicu akcija.

"Moramo ostati pozitivni i smireni te sa što više igrača dolaziti u protivnički šesnaesterac", zaključio je Pletikosa.