Stipe Lekić predao se u Zatvor Split. S njim je stigao još jedan muškarac za kojim se tragalo

Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, i još jedna osoba za kojima je policija tragala zbog događaja tijekom kortea u četvrtak pred utakmicu Hajduka i Ajaxa predali su se u nedjelju navečer u splitski zatvor.

Informaciju su nam potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

"Mogu potvrditi da su se dvije osobe za kojima se tragalo predale u Zatvor Split", kazala nam je Anđela Pletikosić iz PU SD.

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Podsjetimo, dežurni sudac istrage Županijskog suda u Splitu u subotu navečer odredio je jednomjesečni istražni zatvor za ukupno 13 navijača osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok je državno odvjetništvo za osumnjičenike koji su u bijegu kao dodatni razlog navelo i opasnost od bijega.