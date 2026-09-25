Štimcu zabranjen ulaz na utakmicu u BiH: ‘Gospodo, dali ste si malo previše za pravo‘

Igor Štimac prošle je nedjelje doživio neugodnu situaciju u Bosni i Hercegovini, kada mu nije bio dopušten ulazak u VIP ložu na stadionu Pecara u Širokom Brijegu, gdje je želio pratiti utakmicu između Širokog i Borca.

Za situaciju se doznalo nakon što se o istoj oglasio Josip Pinjuh, vijećnik Gradskog vijeća Širokog Brijega i kandidat na predstojećim izborima. Pinjuh tvrdi da je Štimac došao na utakmicu na poziv Marija Tota, svog bivšeg pomoćnika i aktualnog trenera Širokog, no unatoč tome nije mu omogućen pristup svečanoj loži, pišu Sportske novosti.

Razlog takvom postupanju prema Igoru Štimcu navodno leži u njegovu pojavljivanju u javnosti s čelnicima Hrvatske petorke i Zdenkom Lučićem.

"Gospodin Igor Štimac na utakmici između Borca i NK Široki nije pušten u počasnu ložu zbog pojavljivanja u javnosti s liderima Hrvatske petorke i Zdenkom Lučićem. Igor je stigao na Pecaru na poziv svog donedavnog pomoćnika, koji je preuzeo NK Široki, ali se na ulasku u ložu suočio s neočekivanom situacijom.

Najveće ‘mu*o‘ Vatrenih naišlo je na HDZ-ov zid. Kao što sam rekao u podcastu, klub je privatiziran bez privatizacije. Možemo voljeti ili mrziti Štimca, ali on je ikona i čovjek koji je doveo hrvatsku reprezentaciju na Pecaru. Bio je jedan od glavnih pokretača vatrene generacije.

Ipak, ne zamjeramo vam i opraštamo jer vi koji danas vodite klub ne pamtite ta vremena. Sport vas tada nije zanimao niti ste ga pratili. Zanima vas isključivo zbog vlastitih interesa i želje za pojavljivanjem u javnosti.

Izbori će proći i netko će pobijediti, ali u ovoj je situaciji Široki gubitnik jer ste na nas navukli ljagu i prikazali nas kao teške sirovine. Gospodo, dali ste si malo previše za pravo", napisao je Pinjuh na Facebooku.