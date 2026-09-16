Štimac ulazi u politiku? "Najbolji sam kandidat"

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik Igor Štimac sve otvorenije govori o mogućem ozbiljnijem ulasku u politiku. Nakon što su njegove zajedničke fotografije s čelnicima stranke DOMiNO na Obiteljskom kongresu Europskih konzervativaca i reformista u Dubrovniku potaknule nagađanja o njegovoj političkoj budućnosti, Štimac je za Večernji list progovorio o mogućnosti okupljanja stranaka desno od HDZ-a.

Štimac: "Sada kreće akcija"

Štimac smatra da na desnom dijelu političkog spektra postoji prostor koji bi mogao popuniti te sebe vidi kao potencijalnog kandidata i pregovarača oko šireg političkog okupljanja. "Najbolji sam mogući kandidat i pregovarač za ujedinjenje desnice", poručio je Štimac, dodavši kako sada slijede politička akcija i ispitivanje situacije na terenu. Prema njegovim riječima, cilj bi bio okupiti konzervativne, tradicionalne i domoljubne političke opcije te pokušati ostvariti širu suradnju kakva se dosad na hrvatskoj desnici nije uspjela dugoročno uspostaviti.

Hoće li pristupiti DOMiNO-u?

Za sada nije poznato hoće li Igor Štimac i formalno pristupiti stranci DOMiNO. Iz te stranke za Večernji list nisu potvrdili takav scenarij, poručivši da će Štimac o tome sam govoriti kada procijeni da je vrijeme. Istodobno odbacuju nagađanja o mogućem potpunom povlačenju predsjednika stranke Marija Radića iz politike.

Potpredsjednik DOMiNO-a Igor Peternel izjavio je da očekuje Radićevo sudjelovanje i na sljedećim parlamentarnim izborima. DOMiNO trenutačno surađuje s Hrvatskim suverenistima, HSP-om i Blokom za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića u platformi koju nazivaju Vukovarskom koalicijom, a dio njezinih predstavnika želi proširenje suradnje i na stranku Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića.

Jonjić razgovara s opcijama desno od HDZ-a

Tomislav Jonjić potvrdio je da razgovara s političkim opcijama desno od HDZ-a. Njegovo je stajalište da bi rascjepkan nastup mogao ograničiti politički utjecaj tih stranaka, dok bi prethodno dogovoren savez mogao povećati njihov utjecaj nakon izbora. Među strankama koje dio aktera želi vidjeti u takvom okupljanju spominje se i Most. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, međutim, takav model suradnje zasad odbacuje. Naglašava parlamentarnu zastupljenost i političku aktivnost Mosta te smatra neprimjerenim da manje stranke pozivaju njegovu stranku da im se pridruži. Ipak, nije potpuno isključio buduću suradnju s pojedincima ili drugim političkim opcijama, navodeći da će se o tome razgovarati kada za to dođe vrijeme.

Kako piše Večernji list, zasad tako ostaje otvoreno pitanje može li Štimčev mogući politički angažman prerasti u konkretnu platformu te koje bi se stranke eventualno mogle pronaći u takvom savezu.