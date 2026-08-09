Štimac se u Livnu družio s Dalićem i Bakom: "Sjećanje na slavne dane NAŠEG Hajduka"

Igor Štimac posjetio je Nogometni kamp Zlatka Dalića u Livnu, a društvo su mu pravili Blaž Slišković Baka i Joško Jeličić.

Štimac je nakon posjeta podijelio dojmove, istaknuvši druženje s djecom, ali i prisjećanje na slavne dane Hajduka.

"Ponovo u našem Livnu, za djecu i njihovu radost. Dan ispunjen igrom, smijehom i sjećanjima na slavne dane NAŠEG Hajduka", poručio je Štimac.

Posebne pohvale uputio je Ivanu Joliću, istaknuvši njegov rad na razvoju projekta koji ima podršku Grada, NK Troglav i hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

"Sve pohvale idu Ivanu Joliću koji iz godine u godinu neumorno razvija ovaj projekt uz podršku grada, NK Troglav i našeg najuspješnijeg izbornika u povijesti Zlatka Dalića", napisao je.

Štimac je zahvalio i Ivici Vrgoću na knjizi za koju smatra da će biti korisna djeci, njihovim roditeljima i trenerima u razumijevanju vlastitih uloga u sportu.

Na kraju objave najavio je i novo događanje u Livnu.

"Vidimo se u utorak, Livno pripremi se za 'VATRENE'!", poručio je Štimac.