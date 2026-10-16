Štimac poslao poruku Torcidi: 'Širom otvorite oči, postoje ubačeni elementi'

Antisemitski povici, topovski udari i prekid utakmice! Veliku Hajdukovu pobjedu nad Ajaxom zasjenio je skandal koji je odjeknuo i izvan Hrvatske. Policija je krenula s uhićenjima, a osude stižu sa svih strana.

Hajduk je dva sata nakon završetka utakmice osudio ponašanje navijača, a isto je učinio i ostatak svijeta.

Od Izraela, preko Nizozemske, Njemačke, Velike Britanije, naslovi u medijima pokazuju razmjere štete nanesene ugledu hrvatskog nogometa, piše Net.hr.

Oglasio se Igor Štimac

Sve djeluje pripremljeno, govori bivši trener i igrač Hajduka Igor Štimac te poručuje: "Prva je omladini Torcide, širom otvorite oči momci. Zavedeni ste, napravili ste pogrešku, preispitajte tko su vam vođe i tko je sugerirao da se ovo napravi."

"No postoje i uvijek su postojali ubačeni elementi, s određenima sam i ja vodio svoje bitke u svoje vrijeme. Oni imaju svoje ime i prezime, njih treba sankcionirati", dodao je Štimac.

"Uvijek govorimo o onima koji su dozvolili i zašto su dozvolili da se to napravi, jer znamo da postoje sigurnosne mjere, znamo kakvi su protokoli prije, za vrijeme i poslije utakmice. Pričajmo o pojedincima i pojedinačnoj odgovornosti", poručio je Štimac.