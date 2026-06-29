Štimac: Livajin odlazak je početak kraja

Odluka Hajduka da pošalje kapetana Marka Livaju kući s priprema izazvala je podijeljene reakcije u javnosti. Dok jedni pozdravljaju potez kluba kao dokaz da nitko nije iznad momčadi i da trener ima punu podršku, drugi su šokirani postupanjem prema ikoni kluba. U ovu drugu skupinu svrstao se i bivši Vatreni Igor Štimac, piše RTL. Štimac (58), koji je i sam bio trener i sportski direktor Hajduka, godinama je jedan od najglasnijih kritičara načina na koji se vodi klub s Poljuda.

"Ne znam što ljudi u upravi rade, o čemu razmišljaju, ali njegov odlazak je početak kraja. Kad imaš karizmatičnog igrača poput njega, moraš pronaći način. Kažu da svi igrači moraju biti isti, no ja smatram da se prema igračima koji donose takvu kvalitetu mora imati više empatije", izjavio je.

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"Livaja je miljenik navijača i jedini je razlog zašto se Hajduk proteklih nekoliko sezona uopće borio za naslov. On je stvorio euforiju u Splitu i nju treba sačuvati, a bez njega je to nemoguće", istaknuo je Štimac.

Na kraju je Štimac bio vrlo oštar. "Volio bih da je ovo kraj za trenera Garciju i ovu upravu, kao i za sve loše što se događa u klubu. Promijenili su toliko sportskih direktora i trenera, a rezultat je u potpunosti izostao. Livaja je jedina svijetla točka u zadnjih 15 godina i zadnji je koji bi trebao otići iz kluba."