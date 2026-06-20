Štimac je mladog Splićanina preporučio Daliću, a on je sada napravio transfer karijere

Mladi hrvatski branič Duje Dujmović (22) novi je igrač Wieczyste Krakow, novog poljskog prvoligaša. Ovaj 22-godišnji branič u Poljsku stiže iz Zrinjskog iz Mostara na temelju trajnog transfera, potvrdio je klub na svojim službenim stranicama. Bit će to njegov prvi izlazak izvan Hrvatske i BiH u karijeri.

Dujmović je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu godinu, a na dresu će nositi broj 55. Trenutačno nije poznata visina odštete koja će pripasti bh. viceprvaku i osvajaču Kupa te Superkupa. On je treće ljetno pojačanje ambicioznog kluba iz Krakova, nakon što su ranije stigli Tobias Christensen i Ben Lederman. Sljedeća sezona bit će prva u kojoj će Wieczysta igrati u prvoj ligi.

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Put od Solina do Poljske

Dujmović je stasiti branič koji igra na poziciji lijevog beka i stopera. Rođen je u Splitu, visok 1.90 metara, a karijeru je započeo u omladinskoj školi Solina. U siječnju 2022. godine prešao je u juniore Rijeke, a kao igrač tog kluba proveo je sezonu i pol na posudbi u Šibeniku, za koji je upisao četiri nastupa u SuperSport HNL-u.

Na Rujevicu se vratio u siječnju 2025. godine te je, nakon samo jednog nastupa za prvu momčad Rijeke, prešao u Zrinjski. U dresu mostarskog kluba proveo je proteklih godinu i pol, gdje je igrao i u domaćem prvenstvu i u europskim natjecanjima, piše Index.

Za aktualnog viceprvaka BiH odigrao je ukupno 52 utakmice, od čega 12 u Europi. Prema Transfermarktu, njegova vrijednost procijenjena je na 600 tisuća eura, a ugovor sa Zrinjskim vezao ga je do ljeta iduće godine.

"Bila mi je velika čast nositi dres Zrinjskog i biti dio momčadi koja je osvojila trofeje te ostvarila zapažene rezultate na domaćoj i europskoj sceni. Želim se iskreno zahvaliti klubu na ukazanom povjerenju, podršci i svemu što smo zajedno prošli tijekom proteklih 18 mjeseci.

Mostar i Zrinjski ostat će važan dio moje karijere i života, a uspomene koje nosim sa sobom zauvijek će imati posebno mjesto. Ispred mene je novi izazov, ali iz Zrinjskog odlazim ponosan na sve što smo zajedno ostvarili. Klubu i navijačima želim puno sreće i uspjeha u budućnosti, kako u domaćim natjecanjima tako i na europskoj sceni", rekao je Dujmović na oproštaju.

Štimac ga preporučio Daliću

Njegove igre u Mostaru nisu prošle nezapaženo, a posebno ga je istaknuo njegov donedavni trener i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, koji ga je nakon jedne europske utakmice preporučio izborniku Zlatku Daliću.

"Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova", rekao je tada Štimac.