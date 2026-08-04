Stijepan Simović Simbi ponovno na čelu županijskih vatrogasaca

Stijepan Simović Simbi ponovno je imenovan za županijskog vatrogasnog zapovjednika Dubrovačko-neretvanske županije.

Vijest o ponovnom imenovanju objavio je načelnik Općine Konavle Božo Lasić, koji mu je uputio čestitke i istaknuo kako je novo povjerenje zaslužio dugogodišnjim predanim radom, profesionalnošću i zalaganjem u vatrogasnom sustavu.

– Simbi je svojim radom pokazao odgovornost i spremnost da u najzahtjevnijim trenucima bude na raspolaganju našim sugrađanima – poručio je Lasić, dodajući kako ga posebno veseli činjenica da je Simović njihov Konavljanin.

Uz čestitke za novo imenovanje, Lasić mu je poželio mnogo uspjeha, snage i mudrosti u obavljanju ove odgovorne dužnosti, uz želju da bude što manje požara i intervencija, a što više sigurnih i mirnih dana.