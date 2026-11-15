Stijena se odronila na automobil u vožnji: Vozilo završilo na krovu, jedna osoba teško ozlijeđena

Jedna je osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena u nesreći koja se dogodila 13. studenog oko 13,30 sati na području Buzeta.

Nesreća se dogodila kada je 58-godišnjak upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom državne ceste D201, iz smjera Buzeta prema Republici Sloveniji.

Nedaleko bivšeg graničnog prijelaza, u nepreglednom zavoju, uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, došlo je do odrona stijene koja je udarila u krov automobila te je automobil u nekontroliranom kretanju udario u stijene, a potom se prevrnuo na krov.

U nesreći je vozač teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju u riječkoj bolnici. Osim njega u nesreći je lakše ozlijeđena maloljetna putnica.