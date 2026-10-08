Stihom, glazbom i sjećanjima Arsen opet na Teatru uz more

Nakon što je u srpnju pred prepunim gledalištem Teatra uz more splitska publika s velikim emocijama ispratila „Arsenov feral“, glazbeno-poetska večer posvećena jednom od najvećih umjetnika ovih prostora, Arsen se ponovno vraća u Split.

Zbog velikog interesa publike, „Arsenov feral“ bit će ponovno izveden 13. listopada u 20 sati u Lori, u izvedbi HNK Šibenik, uz Vedrana Mlikotu.

Bit će to još jedna večer posvećena neponovljivom Arsenu Dediću – njegovim stihovima, glazbi, duhu, humoru i sjećanjima koja i danas žive među onima koji su ga poznavali, ali i među generacijama koje su odrastale uz njegovu umjetnost.

„Arsenov feral“ nije klasična predstava niti tek koncert ili recital. To je susret glazbe, poezije, kazališta i sjećanja. Program se mijenja, kao što se mijenjaju izvedbe i gosti, a iznova se otkrivaju i stihovi i pjesme iz golemog Arsenova opusa.

U toj večeri ima i sjete i melankolije, ljubavi i nade, ali i mnogo humora i smijeha. Jer takav je bio i Arsen – istodobno nježan i britak, melankoličan i duhovit, duboko emotivan, ali uvijek spreman na svoj prepoznatljivi sarkazam.

Posebnu vrijednost splitskoj izvedbi dat će Vedran Mlikota, koji će se šibenskom HNK-u pridružiti ne samo kao glumac i vrsni recitator, već i kao čovjek koji je imao priliku osobno upoznati i provoditi vrijeme s Arsenom. Njegova sjećanja, anegdote i osobni doživljaji donijet će publici i neke manje poznate crtice o velikom umjetniku. Kao gitarska pratnja uz njega će biti i njegov nećak, Matej Šušić koji svojim izvedbama svjedoči kako Arsenova glazba nikad nije imala granica a ponajmanje generacijskih.

"Postoje trenuci na sceni kad je tišina slava.

Prije 6 godina kad smo krenuli u dogovoru s Matijom i Gabi obilježavati Arsenovo stvaralaštvo kroz formu glazbeno-poetske večeri smatrali smo to umjetničkom potrebom naše kuće kao emotivno sjećanje na njega. Danas nakon odlaska Gabi i Matije držimo da je naša ljudska dužnost, kroz formu Arsenovog ferala, čuvati uspomenu na obitelj Dedić.

U svakom kazališnom programu postoji mala pauza između brojeva, numera i slično. U Arsenovom feralu između brojeva stoluje tišina. U toj tišini je snaga ljepote svakoga trenutka u stvaralaštvu obitelji Dedić.

Mi se u Šibeniku smatramo privilegiranima i duboko ponosnima što imamo priliku doživjeti tu tišinu na sceni. A publika, za nju ne brinemo, ona se ionako razilazi u manjim skupinama rekao bi Arsen." - Jakov Bilić, ravnatelj HNK u Šibeniku

"Ova večer koju će nam prirediti HNK Šibenik uz Arsenov feral sigurni smo bit će još jedna u nizu kazališnih čarolija koje nam naši dragi suradnici iz Šibenika uvijek prirede. Veseli nas što će nam se i ovog puta pridružiti Vedran Mlikota koji nas svoj način pridonosi uvijek emotivnim seansama druženja s Arsenom Dedićem. Veselimo se zajedno s publikom još jednom Arsenovom feralu na Teatru uz more." - Damir Bubalo, Teatra uz more

Nakon srpanjske izvedbe koja je privukla brojnu splitsku publiku, „Arsenov feral“ ponovno stiže pred splitske gledatelje – kao večer u kojoj se Arsen ne prisjeća samo kroz njegove pjesme i stihove, nego i kroz emociju, priče, humor i tišinu koja ponekad govori više od bilo koje riječi.

Dođite i uživajte 13. listopada u "Arsenovom feralu"

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)