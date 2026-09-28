STIGLO ZELENO SVJETLO IZ ZAGREBA Vlada upravo donijela odluku, evo što će niknuti u Košutama

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o darovanju nekretnine na području k.o. Košute Gradu Trilju, a prostor će biti prenamijenjen za razvoj sportskih, kulturnih i društvenih sadržaja.

Riječ je o potezu kojim bi se Gradu Trilju trebao omogućiti daljnji razvoj sadržaja namijenjenih lokalnoj zajednici. Grad Trilj još je ranije poduzimao korake vezane uz darovanje državne nekretnine u Košutama. Prema gradskom službenom glasniku iz 2025. godine, Grad je od države zatražio darovanje nekretnine nekadašnjeg SMS-a d.o.o. u stečaju, označene kao k.č. 2070/60 k.o. Košute. Radi se o zemljištu površine 11.338 četvornih metara, s građevinom bruto površine 5.548 četvornih metara. Procijenjena tržišna vrijednost tada je iznosila 2,628 milijuna eura.

Vlada je, osim odluke vezane uz Košute, donijela i Odluku o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u 2027. godini radi provedbe dodatka ugovoru o nabavi sustava za tonsko snimanje i transkripciju sudskih rasprava.

Sustav tonskog snimanja i automatizirane transkripcije dio je digitalizacije pravosuđa. Vlada je još 2025. odobrila nabavu takvog sustava, uključujući pripadajuću ICT infrastrukturu i središnje programsko rješenje, a tadašnja vrijednost ugovora bila je nešto manja od 17,5 milijuna eura s PDV-om.

U međuvremenu je obveza tonskog snimanja proširena i zakonskim izmjenama; primjerice, izmjenama Prekršajnog zakona iz 2026. propisano je tonsko snimanje glavne rasprave u prekršajnom postupku pred sudom, uz transkript izrađen uz pomoć sustava za automatsku transkripciju.