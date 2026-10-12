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STIGLO PRVO PRIOPĆENJE SPLITSKE POLICIJE Istražuje se zločinačko udruženje, poznato zbog čega je pokrenuta velika akcija!

Evo zbog čega je više osoba pod istragom
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Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske jutros su započeli kriminalističko istraživanje koje obuhvaća više osoba. Akcija se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

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U središtu istrage nalazi se sumnja na nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja, odnosno kaznena djela povezana s člankom 264. Kaznenog zakona.

Prema informacijama koje je objavila splitsko-dalmatinska policija, tijekom dana provodit će se hitne dokazne radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja.

Za sada nije poznato koliko je točno osoba obuhvaćeno istragom, kao ni o kakvoj je vrsti nedozvoljene trgovine riječ. Policija u ovom trenutku nije iznijela dodatne pojedinosti o samom slučaju.

Po završetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava splitsko-dalmatinska podnijet će kaznenu prijavu USKOK-u.

Više informacija o rezultatima policijske akcije očekuje se nakon dovršetka istraživanja.

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