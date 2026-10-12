STIGLO PRVO PRIOPĆENJE SPLITSKE POLICIJE Istražuje se zločinačko udruženje, poznato zbog čega je pokrenuta velika akcija!

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske jutros su započeli kriminalističko istraživanje koje obuhvaća više osoba. Akcija se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).
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U središtu istrage nalazi se sumnja na nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja, odnosno kaznena djela povezana s člankom 264. Kaznenog zakona.
Prema informacijama koje je objavila splitsko-dalmatinska policija, tijekom dana provodit će se hitne dokazne radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja.
Za sada nije poznato koliko je točno osoba obuhvaćeno istragom, kao ni o kakvoj je vrsti nedozvoljene trgovine riječ. Policija u ovom trenutku nije iznijela dodatne pojedinosti o samom slučaju.
Po završetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava splitsko-dalmatinska podnijet će kaznenu prijavu USKOK-u.
Više informacija o rezultatima policijske akcije očekuje se nakon dovršetka istraživanja.