Stiglo je zahlađenje i ukočeni ste? Mirovanje nije rješenje. Dođite u subotu u Mall of Split na 'Dan vitalnosti i zdravih zglobova' uz SalonaMED

S prvim ozbiljnijim jesenskim padom temperatura, mnogi ovih dana primjećuju sličnu stvar – zglobovi odjednom postaju glasniji, a jutarnje ustajanje praćeno neugodnom ukočenošću u vratu ili leđima. Prva reakcija većine nas je skloniti se na toplo i mirovati, no stručna medicinska praksa upozorava kako je to zapravo najveća pogreška koju možete učiniti.

Suprotno uvriježenom mišljenju da bolno tijelo treba štedjeti, ključ spasa od ukočenosti leži u redovitom, pravilno usmjerenom kretanju. Upravo zato, uoči obilježavanja Svjetskog tjedna kostiju i zglobova, vrhunski stručnjaci Ortopedske bolnice zdravstvenog centra SalonaMED odlučili su izići među građane s javnozdravstvenom akcijom pod nazivom "Dan zdravlja i vitalnosti". Ove subote, 10. listopada 2026. u trgovačkom centru Mall of Split, s početkom u 10 sati posjetitelji će imati priliku provjeriti tlak, razinu šećera u krvi te vježbati uz stručno vodstvo fizioteraputa.

Listopad u znaku zdravlja cijelog tijela

Ova splitska akcija nije slučajno odabrana za sredinu listopada. Riječ je o mjesecu u kojem se na globalnoj razini podiže svijest o bolestima lokomotornog sustava, koje su danas vodeći uzrok kronične boli u svijetu. Nadolazeći tjedan nosi važnu poruku: od Svjetskog dana artritisa (12.10.) koji stavlja fokus na upalne procese u zglobovima, preko Dana kralježnice (16.10.) i traume (17.10.), pa sve do Dana dječjih kostiju (19.10.) i osteoporoze (20.10.), te tihe bolesti koja kosti čini krhkima bez ikakvih prethodnih simtpoma.

Kako bi preventivna priča bila potpuna, u subotu ujutro u Mallu of Split sve započinje brzom stanicom za provjeru općeg stanja. Od 10:00 do 12:00 sati, građani će moći potpuno besplatno i bez najave izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi. Naime, loša cirkulacija i metabolički rizici izravno utječu na slabije hranjenje zglobnih hrskavica, pa je kontrola ovih "tihih pokazatelja" prvi korak u obrani zdravlja kostiju.

Ciljane jutarnje vježbe za lakši pokret

Umjesto potrage za magičnim rješenjima, u subotu se prelazi na konkretna djela. Stručni tim bolnice vodit će posjetitelje kroz kratke, 10-minutne vođene vježbe koje ciljaju najkritičnije točke modernog čovjeka, vrat, leđa i ramena a raspoređene su u terminima na puni sat: 11:00, 12:00 i 13:00 sati.

Za sudjelovanje na ovoj subotnjoj edukaciji nije vam potrebna nikakva sportska oprema ni prethodna prijava – dovoljno je doći u udobnoj odjeći u kojoj se možete slobodno kretati.

"Pravovremena briga i rano prepoznavanje simptoma ključni su za očuvanje pokretljivosti i vitalnosti. Povodom Svjetskog tjedna kostiju i zglobova, kroz cijeli mjesec listopad odobravamo pogodnosti kod operativnih zahvata. Također, odlučili smo izići izvan bolničkih zidova i pokazati našim sugrađanima da je pokret put do bolje kvalitete života, ali uz kontrolu i stručno vodstvo. Stoga ih pozivamo da nam se pridruže u Mall of Split, odvoje svega nekoliko minuta za sebe i učine prvi korak prema dugoročnoj vitalnosti", poručuju iz SalonaMED-a.