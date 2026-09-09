Stiglo je silovito nevrijeme: Srušena stabla, munja zapalila kuću

Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i kišom pogodilo je danas poslijepodne Slavoniju, s najvećim posljedicama na širem osječkom području. Telefonske linije Županijskog centra 112 Osijek neprestano zvone još od 17 sati, a zbog preopterećenosti neki se pozivi preusmjeravaju i na druge centre, piše SiB.hr.

Samo u pola sata Centar 112 zaprimio je najmanje 100 poziva građana, a oko 18 sati Osijek je pogodio vjetar koji je dosezao brzinu i do 90 km/h. "Žestoko je! Ne mogu vam sada reći nekakav sažetak, sve još traje", kratko je poručio Zvonko Grgec, voditelj osječkog Centra 112, javlja OsijekExpress.com.

Viđene i pijavice?

Nevrijeme se postupno širilo Slavonijom, uzrokujući probleme na više lokacija. "Krenulo je s područja Našica, odnosno Donje Motičine gdje je nestalo struje. Potom se nevrijeme raširilo do Đakova, a jedan dio je zahvatio i Valpovo te potom je nevrijeme krenulo i prema Osijeku i Baranji", izvijestio je voditelj smjene osječkog Centra 112.

U kratkom vremenu zabilježene su brojne štete - vjetar je rušio stabla na prometnice i električne vodove, a s jedne zgrade u Osijeku odnio je limeni krov. Građani iz Retfale putem društvenih mreža javljali su o nestancima struje, a neki su tvrdili da su vidjeli i pojave nalik pijavicama.

Požari i srušena stabla diljem grada

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne i hitne službe. U Naselju Vladimira Nazora vjetar je iščupao stablo iz korijena, a prava je sreća što u tom trenutku nitko nije prolazio. Dojavljen je i požar kod Ilirske ulice. "Bila su i dva požara u kućama, a dobili smo dojavu da je u jednu udario grom. Sve raspoložive snage su nam na terenu", zaključio je voditelj smjene Centra 112.