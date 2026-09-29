Stigli sastavi za veliki okršaj u Sevilli: Bilić od prve minute šalje Belju i Mišića

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Sevilli igra protiv Španjolske u susretu drugog kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija. Vatrene čeka iznimno zahtjevan dvoboj protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, koji su novo izdanje Lige nacija otvorili velikom gostujućom pobjedom protiv Engleske rezultatom 3:2.

Hrvatska je također uspješno krenula u natjecanje. Izabranici Slavena Bilića u prvom su kolu u gostima svladali Češku 2:1.

Hrvatska s Beljom u vrhu napada

Uoči početka susreta objavljeni su i početni sastavi obje reprezentacije. Hrvatska će od prve minute zaigrati u sastavu: Livaković - Smolčić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Mišić, Kovačić - Marco Pašalić, P. Sučić, Perišić - Beljo.

U vrhu napada tako će krenuti Dion Drena Beljo, dok će iza njega djelovati Marco Pašalić, Petar Sučić i Ivan Perišić.

Yamal predvodi Španjolsku

Španjolski izbornik na teren šalje vrlo snažnu momčad, a među najvećim prijetnjama hrvatskoj obrani bit će Lamine Yamal.

Španjolska počinje u sastavu: Unai Simón - Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella - Zubimendi, Ruiz, Lopez - Yamal, Oyarzabal, Baena. Utakmica u Sevilli počinje u 20:45 sati.