Stigli rezultati novih analiza vode: Ima li razloga za zabrinutost u Lici, na Pagu i Rabu?

Najnovije analize vode iz javne vodoopskrbne mreže na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka. U nijednom od njih nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.

U razdoblju od 19. do 22. listopada uzorkovana su i analizirana ukupno 23 uzorka obrađene vode iz javne vodoopskrbne mreže na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba.

Kako je izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja.

Sva 23 uzorka iz posljednjeg ciklusa ispitivanja udovoljavaju važećem Pravilniku (NN 64/23, 88/23), odnosno propisanim mikrobiološkim i fizikalno-kemijskim kriterijima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Dosad analizirana 254 uzorka vode

Uključujući najnovije rezultate, od 11. kolovoza do sada su analizirana ukupno 254 uzorka obrađene vode iz javne vodoopskrbne mreže.

Iz HZJZ-a ističu kako se, na temelju Odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, nastavlja pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Najnovija ispitivanja obuhvatila su zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Rab Primorje, Novalja, Pag Sjever, Pag Jug i Povljana.

Detaljni nalazi uzoraka uzetih od 19. do 22. listopada dostupni su na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.