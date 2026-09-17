Stigli rezultati iz Gospića: HZJZ testirao hranu u blizini odlagališta

Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je opsežno ispitivanje hrane proizvedene u domaćinstvima na području Gospića, a rezultati pokazuju da nema naznaka opće kontaminacije lokalno uzgojene hrane niti razloga za zaključak da nezakonito odlagalište otpada predstavlja širi rizik za njezinu zdravstvenu ispravnost.

HZJZ je 28. kolovoza 2026. prikupio ukupno 32 uzorka hrane na 13 lokacija iz domaćinstava koja proizvode hranu za vlastite potrebe. Ispitivanjem je obuhvaćeno 15 skupina proizvoda. Šest uzoraka uzeto je na području udaljenom do 300 metara od lokacije otpada, dok je preostalih 26 uzoraka prikupljeno unutar udaljenosti do jednog kilometra. Kako unutar 300 metara u trenutku uzorkovanja nije bilo dostupnih biljnih kultura namijenjenih prehrani, uzorkovanje je prilagođeno stanju na terenu i dostupnosti sezonskih kultura.

Nema dokaza da je odlagalište kontaminiralo lokalnu hranu

Rezultati ispitivanja, navode iz HZJZ-a, ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane na području Gospića.

Na temelju dosadašnjih analiza nema ni osnove za povezivanje nezakonitog odlagališta otpada s kontaminacijom lokalno proizvedene hrane, kao ni za zaključak da ono predstavlja širi rizik za zdravstvenu ispravnost hrane koju lokalno stanovništvo proizvodi za vlastite potrebe. Posebno je značajno da u analiziranim uzorcima nisu utvrđena prekoračenja dopuštenih vrijednosti olova i nikla, metala koji su u samom otpadu pronađeni u povišenim vrijednostima.

Vrijednosti aluminija, cinka, bakra, mangana, željeza, kroma i antimona također su bile u skladu s dostupnim europskim podacima i stručnom literaturom.

Od 32 uzorka samo aronija nije zadovoljila propisane vrijednosti

Od ukupno 32 analizirana uzorka hrane samo je jedan bio nesukladan s propisanim vrijednostima. Riječ je o uzorku aronije u kojem je utvrđena povećana količina kadmija. Izmjerena vrijednost iznosila je 0,065 miligrama po kilogramu, dok je najveća dopuštena količina 0,030 miligrama po kilogramu.

U preostalom 31 uzorku nisu utvrđena prekoračenja propisanih vrijednosti olova, kadmija i nikla, kao ni ostalih analiziranih kontaminanata – aluminija, cinka, bakra, mangana, željeza, kroma i antimona. Nesukladni uzorak aronije prikupljen je u domaćinstvu udaljenom oko 1.000 metara od odlagališta otpada. Na toj se lokaciji za zalijevanje koriste kišnica i voda iz vodovoda, a u uzgoju se primjenjuje i stajsko gnojivo.

Kadmij se može prirodno nalaziti u tlu

Iz HZJZ-a pritom ističu da se kadmij može prirodno nalaziti u tlu te da njegova prisutnost u biljkama ovisi o brojnim čimbenicima. Među njima su svojstva tla, vrsta biljke, način gnojidbe, voda koja se koristi za navodnjavanje, kao i mogući lokalni izvori onečišćenja. Zbog toga pojedinačni nalaz povećane vrijednosti kadmija u aroniji, naglašavaju, ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane niti se na temelju njega može zaključiti da je kadmij povezan s lokacijom nezakonitog odlagališta otpada.

U sklopu ispitivanja provjerena je i moguća prisutnost PFAS-a, skupine kemijskih tvari poznatih po svojoj postojanosti i mogućnosti dugotrajnog zadržavanja u okolišu. PFAS je analiziran u sedam odabranih uzoraka. Uzorci su odabrani prema udaljenosti od tijela otpada, ali i prema dostupnim stručnim podacima o tome koliko pojedine biljne vrste mogu apsorbirati ove spojeve.

U svih sedam uzoraka rezultat je bio ispod granice kvantifikacije. Analize metala i metaloida proveo je nacionalni referentni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dok su analize PFAS spojeva provedene u referentnom laboratoriju Instituta za sigurnost hrane u Innsbrucku, koji djeluje u sklopu Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane – AGES.

Praćenje zdravstvene ispravnosti hrane se nastavlja

Potreba za dodatnim praćenjem zdravstvene ispravnosti lokalno uzgojene hrane pojavila se nakon ranijih nalaza biljnog materijala u blizini lokacije nezakonitog odlaganja otpada. Ti su nalazi bili povod za detaljnije i sustavnije ispitivanje HZJZ-a i županijskog Zavoda Ličko-senjske županije, no sami po sebi nisu bili dovoljni za zaključak da lokalno proizvedena hrana predstavlja rizik za zdravlje stanovništva.

Dosadašnji rezultati takav rizik nisu pokazali. HZJZ će u suradnji s nadležnim institucijama nastaviti pratiti stanje te, kako navode, pravodobno obavještavati javnost o svim relevantnim nalazima.