Stigli prvi rezultati izbora u Srbiji! Vučićeva lista u vodstvu, evo koliko su glasova osvojili studenti

Prema prvim podacima Republičke izborne komisije (RIK), lista 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' osvojila je 54,69 posto glasova, dok je Studentska lista – Studenti pobjeđuju dobila 36,04 posto. Riječ je o vrlo malom uzorku i ranom presjeku rezultata jer je dosad obrađeno tek 158 od ukupno 8392 biračka mjesta, odnosno oko 1,9 posto.

Prema objavljenim podacima, Vučićeva lista osvojila je 13.563 glasa, a Studentska lista 8938 glasova. Na trećem je mjestu lista Ivice Dačića s 3,89 posto glasova, odnosno 965 glasova, dok je Savez vojvođanskih Mađara osvojio 1,47 posto, odnosno 365 glasova.

Srbija ima ukupno 6.451.292 upisana birača. Na dosad obrađenim biračkim mjestima glasala su 24.802 birača, što predstavlja izlaznost od 69,57 posto. Od prebrojanih glasačkih listića 98,61 posto bilo je važećih, a 1,39 posto nevažećih, piše tportal.