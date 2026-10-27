Stigli novi rezultati Crobarometra: Čak 61 posto građana ne odobrava rad Vlade, evo kako stoji Milanović  

Dnevnik Nove TV i u listopadu donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar. Dio istraživanja otkrilo je kojom školskom ocjenom građani ocjenjuju rad institucija, odobravaju li rad Vlade i predsjednika RH, te što građani smatraju najvećim problemom u državi.

Rad Vlade

Unatoč slabijem općem raspoloženju građana, podrška radu Vlade RH Andreja Plenkovića ostala je na približno istoj razini kao i prethodnog mjeseca. Ovaj mjesec oko 27% ispitanika podržava rad Vlade i premijera dok ga oko 61% ispitanika ne odobrava, a 12% ne zna.

Rad Predsjednika

Kod podrške radu predsjednika Zorana Milanovića nema značajnih promjena. Predsjednikov rad odobrava 46 %, ne odobrava 41 %, a 13 % ispitanika ne zna.

Kojom školskom ocjenom biste ocijenili rad institucija?

Školskom ocjenom - Vlada je dobila dvojku, točnije, prosjek im je 2,39. Predsjednik je najbolje ocijenjen, dobio je čvrstu trojku, 2,93. Sabor je dobio najnižu ocjenu, dvojku s prosjekom 2,6.

Percepcija problema u Hrvatskoj

Kao i prethodnih mjeseci, građani među najvećim problemima Hrvatske izdvajaju korupciju, njih čak 63 %. Slijedi inflacija i rast cijena za 61 % ispitanika, 54 % njih ističe niske plaće i životni standard, loše političare i stranke ističe 51%, a male mirovine 50% građana. Ekonomske teme i dalje dominiraju percepcijom najvažnijih društvenih izazova.