Stigli novi rezultati analize vode: HZJZ objavio je li sigurna za piće

Odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026., HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Novo uzorkovanje provedeno je od 14. do 17. rujna 2026. godine, a rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Ukupno je uzeto 20 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe GOSPIĆ 1, SENJ, TONKOVIĆA VRILO, MRĐENOVAC, NOVALJA, POVLJANA, PAG SJEVER i PAG JUG.

Do sada je ukupno analiziran 131 uzorak vode. Rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj. U jednom uzorku sa slavine utvrđena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kvalitetom vode koju distribuira javni isporučitelj. Takva odstupanja najčešće nastaju otpuštanjem metala iz kućnih cijevi, slavina i drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže.

Izvanredno uzorkovanje nastavlja se sukladno dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, a rezultate objavljujemo jednom tjedno.

Nalazi uzoraka uzetih od 14. do 17. rujna 2026. godine u zonama opskrbe GOSPIĆ 1, SENJ, TONKOVIĆA VRILO, MRĐENOVAC, NOVALJA, POVLJANA, PAG SJEVER I PAG JUG dostupni su OVDJE.