Novi podaci o gospodarenju komunalnim otpadom za 2025. godinu donose zabrinjavajuću sliku stanja u Dalmaciji. Sve četiri dalmatinske županije nalaze se među pet najslabijih u Hrvatskoj prema udjelu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u okviru javne usluge, dok je Split zauzeo posljednje mjesto među četirima najvećim hrvatskim gradovima. Iako je na području Splitsko-dalmatinske županije ostvaren određeni napredak u odnosu na prethodnu godinu, rezultati su i dalje daleko ispod nacionalnog prosjeka, a posebnu težinu dobivaju u kontekstu velikog poskupljenja odvoza otpada i dugogodišnjeg čekanja na izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.

Prema dostupnoj tablici iz izvješća za 2025. godinu, na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom prošle godine u okviru javne usluge prikupljeno je ukupno 181.998,66 tona komunalnog otpada. Od toga je čak 141.180,55 tona bilo miješanog komunalnog otpada, dok je odvojeno prikupljeno 40.818,11 tona ostalih vrsta komunalnog otpada. Drugim riječima, na svakih 100 kilograma prikupljenog otpada u županiji gotovo 78 kilograma završava u kategoriji miješanog otpada, a tek nešto više od 22 kilograma prikuplja se odvojeno.

Dalmacija na začelju Hrvatske, Međimurje odvaja više od polovice otpada

Na nacionalnoj razini tijekom 2025. godine u okviru javne usluge prikupljeno je više od 1,38 milijuna tona komunalnog otpada, od čega je 33,3 posto prikupljeno odvojeno. Splitsko-dalmatinska županija s rezultatom od 22,4 posto za nacionalnim prosjekom zaostaje gotovo 11 postotnih bodova te zauzima 17. mjesto među 21 hrvatskom županijom, uključujući Grad Zagreb.

Još su slabiji rezultati ostalih dalmatinskih županija. Zadarska županija ostvarila je stopu od 20,3 posto, Šibensko-kninska 19,9 posto, dok je na samom začelju Hrvatske Dubrovačko-neretvanska županija sa svega 11,6 posto. Na drugom kraju ljestvice nalaze se Međimurska županija s 55,2 posto i Koprivničko-križevačka s 51,9 posto, jedine dvije koje su prema ovom pokazatelju uspjele odvojeno prikupiti više od polovice komunalnog otpada obuhvaćenog javnom uslugom.

Rezultati po dalmatinskim županijama:

Županija Odvojeno prikupljeni otpad 2025. Splitsko-dalmatinska 22,4 % Zadarska 20,3 % Šibensko-kninska 19,9 % Dubrovačko-neretvanska 11,6 % Hrvatski prosjek 33,3 %

Ipak, usporedba s prethodnom godinom pokazuje da je Splitsko-dalmatinska županija ostvarila skroman napredak. U 2024. godini stopa odvojenog prikupljanja otpada u okviru javne usluge iznosila je 20,9 posto, što znači da je tijekom 2025. porasla za 1,5 postotnih bodova. Istodobno se količina miješanog komunalnog otpada smanjila sa 148.035 na približno 141.181 tonu. Pozitivan je to pomak, ali nedovoljan za ozbiljnije približavanje najuspješnijim hrvatskim sredinama.

Split posljednji među četiri najveća hrvatska grada

Posebno su zanimljivi podaci za četiri najveća hrvatska grada, koje je na temelju podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije objavio Grad Osijek. Split je tijekom 2025. godine ostvario stopu odvojenog prikupljanja od 27,72 posto, čime se nalazi iznad županijskog, ali ispod državnog prosjeka. Usporedba s ostalim velikim gradovima pokazuje koliko prostora za napredak još postoji.

Grad Odvojeno prikupljeni otpad Osijek 57,72 % Zagreb 44,26 % Rijeka 36,73 % Split 27,72 %

Osijek već petu godinu zaredom predvodi ovu ljestvicu, a razlika između njega i Splita sada iznosi točno 30 postotnih bodova. U Osijeku ističu višegodišnja ulaganja u sustav odvojenog prikupljanja, reciklažna dvorišta, dostupnost različitih vrsta spremnika i edukaciju građana. Zahvaljujući smanjenju količina miješanog otpada, prema navodima tamošnje gradske uprave, Osijek ne plaća poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, čime se otvara dodatni prostor za ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Velike razlike među dalmatinskim gradovima i općinama

Preliminarni pregled pojedinačnih rezultata gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije, koji je dostavljen uz županijske podatke, upućuje na velike razlike čak i među susjednim sredinama. Među uspješnijima se izdvajaju Supetar s približno 39 posto i Hvar s 38 posto, dok su Omiš, Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje na približno 35 posto. Iznad županijskog prosjeka nalaze se i Šolta, Kaštela te Nerežišća.

Na drugoj strani, prema istom pregledu, Sinj ostvaruje tek 11,39 posto, Solin približno 14 posto, Podstrana devet posto, Imotski osam posto, Dugopolje sedam posto, a Klis svega dva posto. Pojedinačne rezultate još je potrebno potvrditi u cjelovitom izvješću Ministarstva, no dostupne brojke upućuju na izrazito neujednačenu razvijenost sustava gospodarenja otpadom na području županije.

Takve razlike otvaraju pitanje dostupnosti infrastrukture za odvajanje otpada, organizacije prikupljanja, ulaganja lokalnih komunalnih poduzeća, ali i načina na koji se građane i gospodarske subjekte potiče na odgovornije postupanje s otpadom. Poseban izazov predstavlja turistička sezona, tijekom koje se broj korisnika komunalnih usluga u brojnim dalmatinskim sredinama višestruko povećava.

Lećevica neće sama riješiti problem: Sadašnje količine veće su od planiranog kapaciteta

Novi podaci posebno su važni u kontekstu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, projekta na koji Dalmacija čeka godinama i od kojeg brojni gradovi i općine očekuju rješenje svojih problema sa zbrinjavanjem otpada. Prema službenim podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planirani godišnji kapacitet centra za obradu miješanog komunalnog otpada iznosi približno 110.000 tona, a sustav bi trebao obuhvatiti svih 55 gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije.

Međutim, županija je samo tijekom 2025. godine prikupila više od 141.000 tona miješanog komunalnog otpada. Kada bi se takve količine zadržale do otvaranja centra, one bi premašivale njegov planirani godišnji kapacitet za više od 31.000 tona. To nije nužno pokazatelj da je centar pogrešno dimenzioniran, budući da njegovo planiranje podrazumijeva daljnji razvoj odvojenog prikupljanja i smanjenje količina miješanog otpada, ali jasno pokazuje koliko je važno da lokalne jedinice ostvare napredak prije početka njegova rada.

Da bi se uz ukupnu količinu komunalnog otpada iz 2025. godine količina miješanog otpada spustila na 110.000 tona, udio odvojeno prikupljenog otpada morao bi se povećati sa sadašnjih 22,4 na približno 39,6 posto. Riječ je o znatnom iskoraku koji neće biti moguće ostvariti isključivo izgradnjom regionalnog centra. Uz Lećevicu će biti potrebno razvijati sustave odvojenog prikupljanja biootpada, sortiranja, kompostiranja i recikliranja te osigurati odgovarajuće kapacitete za sve tokove otpada.

Prema dosadašnjim najavama, probni rad centra u Lećevici očekuje se tijekom 2028. godine, dok će do tada pojedini dalmatinski gradovi i općine i dalje morati tražiti prijelazna rješenja za zbrinjavanje svojih količina otpada, što uključuje i skupi prijevoz izvan županije.

Splićani će plaćati znatno više, ali hoće li ih sustav nagraditi za odvajanje?

Najnovije brojke dolaze svega dva tjedna nakon što je Gradsko vijeće Splita izglasalo veliko povećanje cijene odvoza komunalnog otpada. Kako je Dalmacija Danas već izvijestila, obvezna minimalna mjesečna naknada za kućanstva raste s 3,98 na 12,42 eura bez PDV-a, odnosno za 212 posto. Za poslovne korisnike i iznajmljivače fiksna naknada raste s 13,27 na 18,66 eura bez PDV-a. Primjena novih cijena predviđena je od prosinca, dok varijabilna cijena zasad ostaje nepromijenjena.

Iz splitske Čistoće povećanje cijena obrazlažu rastom troškova poslovanja, radne snage, održavanja opreme i potrebom za novim ulaganjima. Tvrtka je 2025. godinu završila s gubitkom od približno 1,35 milijuna eura, a tijekom rasprave na Gradskom vijeću dio oporbenih vijećnika upozorio je da predloženi model neravnomjerno raspoređuje financijsko opterećenje između kućanstava i poslovnih korisnika.

Pritom se otvara i pitanje koliko postojeći način naplate doista financijski motivira građane na odvajanje otpada. Zakon o gospodarenju otpadom već predviđa kombinaciju fiksne naknade i varijabilnog dijela računa, koji ovisi o količini predanog miješanog otpada. Međutim, učinkovitost takvog modela uvelike ovisi o mogućnosti preciznog evidentiranja količina koje pojedini korisnik predaje te o tome koliko se odgovornije postupanje s otpadom odražava na njegov konačni račun.

Nova splitska odluka otvara mogućnost uvođenja zaključanih spremnika kojima bi korisnici pristupali karticama ili PIN-ovima. Takav sustav, uz individualizirano prikupljanje otpada gdje je ono izvedivo, mogao bi omogućiti precizniju naplatu prema količini predanog miješanog otpada. Ipak, tek će njegova konkretna primjena pokazati hoće li građani koji redovito odvajaju otpad imati osjetno manje račune od onih koji to ne čine.

Najnoviji rezultati pokazuju da gospodarenje otpadom ostaje jedan od najvećih komunalnih izazova Dalmacije. Izgradnja Lećevice važan je infrastrukturni korak, ali bez znatnog povećanja odvojenog prikupljanja otpada, učinkovitije organizacije komunalnih usluga i pravednog sustava naplate, sama po sebi neće biti dovoljna za rješavanje svih problema s kojima se danas suočavaju dalmatinski gradovi i općine.