Stigli novi podaci koji otkrivaju što se događa s hrvatskim gospodarstvom

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je revidirane podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) Hrvatske, koji obuhvaćaju razdoblje od 2011. do 2024. godine, kao i godišnju procjenu za 2025. godinu. Prema najnovijem godišnjem obračunu, hrvatsko gospodarstvo u 2024. realno je poraslo za 3,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Objavljeni podaci donose ažuriranu sliku kretanja hrvatskog gospodarstva, a statistička revizija obuhvatila je niz važnih sastavnica nacionalnih računa, uključujući državnu potrošnju, investicije te izvoz i uvoz roba i usluga.

Građevinarstvo među glavnim pokretačima gospodarskog rasta

Prema podacima DZS-a, bruto domaći proizvod u 2024. godini realno je porastao za 3,9 posto u odnosu na 2023., dok je bruto dodana vrijednost povećana za 3,3 posto.

Najveći doprinos realnom rastu BDP-a s proizvodne strane ostvaren je rastom bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu.

S rashodne strane najviše je pridonio rast izdataka za konačnu potrošnju kućanstava.

Ovi podaci pokazuju da su građevinska aktivnost i potrošnja stanovništva imali važnu ulogu u gospodarskim kretanjima tijekom 2024. godine.

Revidirani podaci mijenjaju dosadašnju statističku sliku

Državni zavod za statistiku proveo je reviziju vremenskih serija podataka za razdoblje od 2011. do 2024. godine, dok je za 2025. izrađena godišnja procjena BDP-a.

Utjecaj statističke revizije na nominalnu razinu BDP-a za 2025. iznosi 1,1 posto, a za 2024. godinu 1,6 posto.

Za razdoblje od 2011. do 2023. utjecaj revizije kreće se između minus 0,3 i plus 0,8 posto.

Istodobno su korigirane i realne stope gospodarskog rasta, pri čemu se promjene kreću od minus 0,3 do plus 0,7 postotnih bodova.

Važno je naglasiti da je riječ o statističkim usklađivanjima i metodološkim korekcijama, a ne o dodatnom gospodarskom rastu nastalom zbog same revizije.

Što je sve obuhvaćeno revizijom?

Među najvažnijim elementima revizije nalaze se uključivanje konačnih rezultata povezanih s rezervacijama bruto nacionalnog dohotka, uključujući određene kategorije prijevara povezanih s PDV-om i nenaplaćeni PDV.

Revidirani su i podaci o konačnoj potrošnji države, izvozu i uvozu roba i usluga u skladu s bilancom plaćanja te bruto investicijama u fiksni kapital.

BDP s rashodne strane usklađen je s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane.

Objavljeni i ažurirani tromjesečni podaci

Uz godišnje podatke, DZS je objavio i revidirane podatke tromjesečnog BDP-a te pripadajuća metodološka objašnjenja.

Tromjesečne serije obuhvaćaju razdoblje od prvog tromjesečja 1995. do drugog tromjesečja 2026. godine.

Podaci za tromjesečja od 1995. do 2024. usklađeni su s godišnjim obračunom BDP-a, dok su podaci za 2025. usklađeni s godišnjom procjenom.

Detaljni podaci dostupni su u PC-Axis bazi podataka Državnog zavoda za statistiku, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te stalnim cijenama referentne 2021. godine.

Najvažniji podatak iz godišnjeg obračuna ostaje realni rast hrvatskog BDP-a od 3,9 posto u 2024. godini, pri čemu su građevinarstvo i potrošnja kućanstava bili ključni pokretači gospodarske aktivnosti.