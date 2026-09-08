Stigli novi nalazi vode. Zavod upozorava: "Nemojte je piti ni prati zube ako je iz bunara ili cisterne"

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je novo upozorenje stanovnicima nakon što su dosadašnje analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni pokazale mikrobiološko onečišćenje.

Riječ je o uzorcima iz individualnih sustava vodoopskrbe na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga. Zavod je s uzorkovanjem započeo nakon što je 12. kolovoza pozvao građane koji koriste takve izvore vode da se uključe u akciju ispitivanja.

Prema dosad pristiglim laboratorijskim rezultatima, mikrobiološko onečišćenje utvrđeno je u svim analiziranim uzorcima iz individualnih sustava vodoopskrbe. Zbog toga je Zavod stanovnicima izdao dodatne preporuke i upozorio na mjere kojih se potrebno pridržavati radi zaštite zdravlja.

Vodu ne koristiti za piće ni pripremu hrane

Ako analiza pokaže prisutnost bakterija poput Escherichije coli, koliformnih bakterija ili crijevnih enterokoka, takva voda nije sigurna za korištenje u sirovom, odnosno neprerađenom stanju.

Mikrobiološki onečišćena voda iz bunara stoga se ne smije koristiti za piće, pripremu hladnih i toplih napitaka, izradu leda niti za pripremanje hrane.

Zavod ne preporučuje ni njezino korištenje za osobnu higijenu, uključujući pranje ruku, kupanje, tuširanje i brijanje, dok se posebno upozorava da se takvom vodom ne peru zubi.

Razlog je mogućnost ulaska patogenih mikroorganizama u organizam ne samo gutanjem vode nego i preko sluznica očiju, nosa i usta, sitnih oštećenja kože, ali i udisanjem sitnih kapljica koje nastaju tijekom tuširanja.

Oprez i kod pranja hrane i posuđa

Onečišćenu vodu ne preporučuje se koristiti ni za pranje posuđa i kuhinjskog pribora, kao ni za pranje svježeg voća i povrća.

Poseban oprez potreban je i kod zalijevanja namirnica koje se nakon branja jedu sirove. Takvom vodom ne bi trebalo zalijevati lisnato povrće, povrtnice i bobičasto voće poput zelene salate, mladog luka, krastavaca, rotkvica i jagoda.

Kako objašnjava Zavod, patogeni mikroorganizmi mogu ostati na površini i u naborima listova i plodova, a uobičajenim pranjem nije ih uvijek moguće ukloniti.

Upozorenje se odnosi na vodu iz analiziranih individualnih sustava vodoopskrbe, odnosno privatnih bunara, zdenaca i cisterni.