STIGLI NOVI NALAZI VODE U GOSPIĆU I DILJEM LIKE Analiziran čak 171 uzorak, HZJZ otkrio što je pronađeno i ima li razloga za zabrinutost!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je najnovije rezultate pojačanog nadzora kvalitete vode u Lici i okolnim područjima. Od početka monitoringa 11. kolovoza analiziran je ukupno 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu pronađeni u koncentracijama iznad granice određivanja. Ipak, tijekom posljednjih ispitivanja zabilježena su određena odstupanja u kvaliteti vode, zbog kojih su stanovnici Gospića krajem rujna dobili posebno upozorenje.

Najnovije analize provedene su na uzorcima prikupljenima od 23. rujna do 1. listopada 2026. godine. U tom je razdoblju na mjestima potrošnje u obuhvaćenim javnim vodoopskrbnim sustavima uzet 21 uzorak vode.

Kako je izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u svim uzorcima koncentracije PFAS spojeva bile su ispod granice određivanja laboratorijskim metodama.

Riječ je o skupini postojanih kemijskih spojeva čija prisutnost u okolišu izaziva zabrinutost zbog mogućih dugoročnih učinaka na zdravlje ljudi.

U Gospiću zabilježena odstupanja, HZJZ objašnjava uzrok

Iako PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja, posljednja ispitivanja pokazala su povišene koncentracije željeza, mangana i aluminija, povezane s povećanom mutnoćom vode.

Iz HZJZ-a naglašavaju da ta odstupanja nisu povezana s odlagalištem otpada u Gospiću.

Prema njihovu objašnjenju, tijekom promatranog razdoblja vladale su izrazito nepovoljne hidrološke prilike. Dugotrajno razdoblje bez oborina i iznimno niski vodostaji izvorišta mogli su pridonijeti promjenama u kvaliteti vode, uključujući povećanu mutnoću i koncentracije pojedinih elemenata.

Zbog utvrđene nesukladnosti, tvrtka Ličke vode 28. rujna obavijestila je korisnike vodoopskrbnog sustava Grada Gospića o problemima s kvalitetom vode.

Nakon dodatnih analiza i potvrde zdravstvene ispravnosti, 2. listopada objavljena je nova obavijest kojom je stanovnicima potvrđeno da je voda ponovno sigurna za piće.

Provjeravana i voda iz izvorišta

Osim vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, stručnjaci su dodatno ispitali tri uzorka sirove vode uzeta 14. rujna.

Uzorci su prikupljeni na izvoru Mrđenovac, vodozahvatu Hrmotine i izvoru Tonković vrilo.

Sva tri uzorka bila su mikrobiološki nesukladna, što HZJZ navodi kao očekivan nalaz za sirovu, neobrađenu vodu. Ostali ispitivani parametri bili su sukladni propisanim zahtjevima, a PFAS spojevi ni u tim uzorcima nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Pojačane kontrole se nastavljaju

HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja pojačano pratiti kvalitetu vode na temelju odluke Stručnog povjerenstva od 11. kolovoza.

Nadzor uključuje tjedno uzorkovanje vode na mjestima potrošnje te analizu sirove vode iz crpilišta dva puta mjesečno.

Posljednja ispitivanja obuhvatila su zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab Primorje.

Iz HZJZ-a ističu da kontinuirano praćenje omogućuje pravodobno otkrivanje odstupanja, obavještavanje stanovništva i provođenje dodatnih kontrola prije donošenja odluka o zdravstvenoj ispravnosti vode.

Prema najnovijim objavljenim rezultatima, u svih 171 analiziranih uzoraka vode PFAS spojevi ostali su ispod granice određivanja, dok se pojačani nadzor nastavlja.