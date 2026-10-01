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Stigli novi detalji teške nesreće u Krilu Jesenice: 80-godišnjakinja se bori za život

Teška nesreća rano ujutro

Poznati su novi detalji teške prometne nesreće koja se jutros dogodila na državnoj cesti D8 u Krilu Jesenice, a u kojoj je automobil udario pješakinju.

Teška nesreća u Krilu Jesenice: Automobil udario pješakinju

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid kojim je utvrđeno da je vozilom upravljao 68-godišnji muškarac.

U nesreći je stradala 80-godišnja žena, koja je nakon pružene pomoći prevezena u bolnicu. Prema najnovijim informacijama policije, zadobila je ozljede opasne po život te je zadržana na bolničkom liječenju.

 

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