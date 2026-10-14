Stigli novi detalji nesreće koja je jutros izazvala prometni kolaps u Podstrani: Motociklist završio u bolnici

Nakon jutrošnje prometne nesreće u Podstrani, koja je izazvala velike poteškoće u prometu, stigle su nove informacije iz policije.

Vozač motocikla prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Kako doznaje Dalmacija Danas iz policije, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je jutros u 7.40 sati.

Na mjesto nesreće upućeni su policijski službenici, koji su obavili očevid kako bi utvrdili okolnosti događaja.

Vozač motocikla prevezen je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći, a zasad nema službenih informacija o težini njegovih ozljeda.

Podsjetimo, zbog prometne nesreće u Podstrani tijekom jutra nastale su velike prometne poteškoće, a Google Traffic pokazivao je znatna zagušenja na tom području.