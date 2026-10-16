Stigle žestoke kazne: Evo koliko klubovi moraju platiti, Hajduk prošao najgore

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 9. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Hajduk - Dinamo (10. listopada 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., stavak 1., u svezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 18.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., stavka 1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 25.000 eura.

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., stavak 2., u svezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., stavka 1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 11.000 eura.

Osijek - Istra 1961 (10. listopada 2026.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., stavak 1., u svezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.800 eura