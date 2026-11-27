Koliko hrvatski gradovi troše na organizaciju adventskih manifestacija, koliko novca uspijevaju prikupiti od sponzora i najma ugostiteljskih kućica te koliko u konačnici sve to košta gradske proračune?

Pitanja su to kojima smo se bavili u istraživanju Dalmacije Danas, potaknuti brojnim raspravama o troškovima ovogodišnjeg splitskog Adventa, honorarima glazbenih izvođača i opravdanosti visokih izdvajanja za blagdanske manifestacije. Nakon što smo analizirali financijske podatke iz Splita, Zagreba, Dubrovnika, Rijeke, Osijeka, Trogira, Sinja i drugih hrvatskih gradova, na naše novinarske upite stigli su novi, iznimno detaljni odgovori. Posebno su zanimljive brojke iz Zadra. Dobili smo višestraničnu dokumentaciju s pojedinačnim honorarima glazbenih izvođača, ali i specifikaciju troškova organizacije, tehničke realizacije i infrastrukture.

Zadar prvotno planirao 950 tisuća eura, očekuju 390 tisuća eura prihoda

Manifestaciju "Advent u Zadru" već godinama zajednički organiziraju Turistička zajednica grada Zadra, Tržnica Zadar d.o.o. i Grad Zadar. Ukupni planirani proračun ovogodišnje manifestacije iznosio je 950.000 eura, dok je od najma adventskih kućica i sponzorstava predviđeno ostvarivanje prihoda od 390.000 eura. Međutim, zbog okolnosti povezanih s postupkom javne nabave klizališta, prema službenom odgovoru koji smo dobili, ukupni ovogodišnji rashodi sada se procjenjuju na oko 853.000 eura. Kada se od tog iznosa oduzmu očekivani prihodi od 390.000 eura, dolazimo do procijenjenog financijskog opterećenja od približno 463.000 eura. U godišnjem financijskom planu Turističke zajednice i proračunu Grada Zadra za tu je namjenu osigurano ukupno 500.000 eura. Drugim riječima, prema sadašnjim procjenama, oko 46 posto ukupnih troškova zadarske manifestacije trebalo bi se pokriti prihodima od sponzorstava i najma adventskih kućica.

Više od 60 koncerata, za zabavni program gotovo 447 tisuća eura

Ovogodišnji zadarski Advent programski je raspoređen na tri glavne lokacije unutar povijesne gradske jezgre.

Trg Petra Zoranića i Trg pet bunara središnja su lokacija s pop i zabavnim glazbenim programom te 17 ugostiteljskih kućica. Na prostoru Gradske tržnice organiziran je program urbane glazbe uz tri ugostiteljske kućice, dok je Forum namijenjen prvenstveno djeci i obiteljima, uz još četiri kućice. Novost je panoramski kotač, prvi put postavljen na krajnjem zapadnom dijelu gradskog središta. Posebno je zanimljiv podatak da ukupni rashodi za zabavni program, koji uključuje više od 60 koncerata i dvadesetak drugih zabavnih događanja, iznose 446.700 eura bruto. Tim su iznosom obuhvaćeni honorari izvođača, voditelja, popratni zabavni program i sadržaji namijenjeni djeci. No, ono što nas je posebno zanimalo jest koliko Zadrani plaćaju pojedinačne nastupe poznatih glazbenih imena. Prema dokumentaciji koju smo dobili na šest stranica, ukupna vrijednost neto honorara navedenih u tablici zadarskog adventskog programa iznosi 364.180 eura. Najskuplja pojedinačna programska stavka odnosi se na novogodišnji BIG CroDance Party, na kojem će nastupiti grupa ET, Simplicia, Ilan Kabiljo, Alka Vuica i Senna M. Za taj je program predviđeno 75.000 eura.

Za nastup Nine Badrić predviđene su 32 tisuće eura, a za Psihomodo pop 30 tisuća eura. Zanimljivi su i honorari ostalih poznatih glazbenih imena. Za nastup Mladena Grdovića, kojim je 24. studenoga započeo glazbeni program, navedeno je 18.500 eura, za Miroslava Škoru 17.000 eura, a za Adija Šošu 16.000 eura.

Samo četiri glazbene stavke za doček Nove godine iznose 143 tisuće eura

Posebno je zanimljiva financijska konstrukcija zadarskog dočeka Nove godine. Za BIG CroDance Party, Ninu Badrić, Psihomodo pop i Zaratino predviđeno je ukupno 143.000 eura neto. Kada se tom iznosu pribroje navedeni honorari DJ-a i voditelja programa, dolazi se do ukupno 144.060 eura. To znači da se gotovo 40 posto ukupnog iznosa iz tablice neto honorara zadarskog adventskog programa odnosi na posljednji dan 2026. godine. Pritom u taj iznos nisu uračunati svi popratni troškovi organizacije, pozornica, razglasa, rasvjete, zaštitara i ostalih usluga potrebnih za realizaciju novogodišnjeg programa.

Zanimljivo je usporediti i honorare istih glazbenih izvođača u različitim dalmatinskim gradovima. Primjerice, za nastup Mladena Grdovića na zadarskom Adventu naveden je neto honorar od 18.500 eura, dok su nam iz Grada Trogira ranije dostavili podatak prema kojem je za njegov nastup 12. prosinca ugovoreno 17.000 eura bez PDV-a. Nominalna razlika između dvaju navedenih iznosa iznosi 1.500 eura, premda treba uzeti u obzir da su iznosi različito iskazani, kao i mogućnost različitih produkcijskih i ugovornih uvjeta. Podsjetimo, najskuplji pojedinačni koncert među izvođačima za koje nam je Trogir dostavio ugovorene honorare jest nastup Tonija Cetinskog, za koji je predviđeno 25.000 eura bez PDV-a.

Za ZAMP 32 tisuće eura, za mjerenje buke gotovo 12 tisuća

Međutim, kao što smo istaknuli i u prethodnom istraživanju, honorari glazbenih izvođača samo su jedan dio ukupne financijske konstrukcije adventskih manifestacija. Iz Zadra su nam dostavili i detaljnu specifikaciju troškova organizacije i tehničke realizacije u nadležnosti Turističke zajednice grada Zadra. Posebno su zanimljivi troškovi naknada za autorska prava, zaštitarskih usluga, smještaja i prehrane glazbenika, ali i mjerenja buke.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, riječ je o sljedećim bruto iznosima:

Dakle, samo za zaštitu autorskih prava predviđen je iznos od 32.000 eura, dok smještaj, hrana i piće za glazbenike zajedno iznose 14.405 eura.

Doznali smo i koje su tvrtke angažirane za organizaciju Adventa

Detaljne podatke dobili smo i o postupcima nabave koje je provela gradska tvrtka Tržnica Zadar. Među financijski najvrjednijim poslovima ističu se elektroinstalaterski radovi, najam pozornice, popravak adventskih kućica, najam rasvjete i razglasa te produkcijske usluge.

Ovo su pojedinačni poslovi i angažirani pružatelji usluga navedeni u službenom odgovoru:

Navedeni poslovi ugovarani su kroz postupke jednostavne nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Za poslove manje procijenjene vrijednosti Tržnica Zadar koristila je narudžbenice. Tako najam električnog vlakića od tvrtke Tamar d.o.o. iznosi 14.000 eura, a isti je iznos naveden za montažu, demontažu i prijevoz adventskih kućica, za što je angažirana tvrtka Kurija suveniri d.o.o. Za elaborat električne energije navedeno je 3.900 eura, prijevoz električnog vlakića 3.680 eura, pregled i ispitivanje električnih instalacija 3.000 eura, a postavljanje podupirača na staklu na Trgu Petra Zoranića 2.450 eura.

Besplatan vlakić, panoramski kotač bez financijske naknade

Iz Zadra posebno ističu da će korištenje električnog božićnog vlakića biti besplatno za sve posjetitelje.

Postupak nabave panoramskog kotača provela je Turistička zajednica, a najpovoljnija pristigla ponuda ne uključuje financijsku naknadu organizatoru za njegovo postavljanje. Pritom je osigurana besplatna vožnja za svu djecu do šest godina, djecu s invaliditetom i branitelje. Riječ je o zanimljivom modelu kojim su Zadrani proširili adventsku ponudu bez dodatnog izravnog troška za postavljanje te atrakcije. Grad Zadar proveo je i postupak javne nabave za najam, montažu i upravljanje klizalištem tijekom dviju sezona, ukupne procijenjene vrijednosti 200.000 eura s PDV-om. Od ponuditelja se, među ostalim, tražilo da svim učenicima zadarskih osnovnih škola omoguće jednokratno besplatno korištenje klizališta i najam klizaljki ili 50 posto nižu cijenu škole klizanja.

Međutim, postupak javne nabave trenutačno je u žalbenoj fazi. Pristigle ponude kreću se od 78.000 do 100.000 eura bez PDV-a. Upravo zbog situacije s klizalištem organizatori navode da planirani iznos neće biti utrošen prema prvotnom troškovniku, zbog čega su i ukupna očekivana izdvajanja za ovogodišnji Advent smanjena. U službenom odgovoru navodi se da ukupni rashodi za tehničku realizaciju, organizaciju, produkciju, logistiku i infrastrukturu iznose 376.844,79 eura. Istodobno se navodi da je Tržnica Zadar utrošila 264.349,79 eura, dok troškovi Turističke zajednice prema priloženoj specifikaciji iznose 141.117,50 eura. Zbroj tih dvaju iznosa iznosi 405.467,29 eura, odnosno 28.622,50 eura više od navedenog ukupnog iznosa za tu kategoriju troškova. Iz dostavljenog odgovora nije razvidno postoji li preklapanje pojedinih financijskih stavki ili je riječ o pogrešci u iskazivanju ukupnog iznosa.

Stigao nam je i odgovor iz Omiša: Grad osigurao 40 tisuća eura

Bitno drukčija financijska slika dolazi iz Omiša. Iz Grada Omiša, odnosno nadležnog Odsjeka za javnu nabavu i naknade, odgovorili su nam da je u gradskom proračunu za organizaciju ovogodišnjeg Adventa osigurano 40.000 eura. Za razliku od pojedinih većih dalmatinskih gradova, Omiš se odlučio za ugovaranje cjelovite usluge organizacije adventskog programa, bez zasebnog ugovaranja pojedinih glazbenih izvođača, tehničke opreme i drugih popratnih usluga. No, posebno je zanimljiv način na koji će se ugovoriti organizacija ovogodišnjeg programa. Grad Omiš 17. studenoga pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uslugu organizacije Adventa, javnom objavom poziva za dostavu ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave. Međutim, u predviđenom roku nije pristigla nijedna ponuda. Grad je stoga poništio postupak te 24. studenoga pokrenuo postupak izravnog ugovaranja, uputivši poziv omiškoj tvrtki LIFE EVENTS d.o.o.

Rok za dostavu ponude je 30. studenoga u 13 sati. Tek nakon otvaranja ponude bit će poznato više detalja o konačnoj vrijednosti ugovora i glazbenim izvođačima koji će nastupiti na omiškom Adventu. Iz tehničke specifikacije vidljivo je da Grad Omiš namjerava ugovoriti organizaciju glazbenih događanja na Badnjak, Božić i Staru godinu. Na Badnjak je predviđen jutarnji nastup uživo i večernji program uz DJ-a. Na sam Božić planiran je večernji koncert glazbenog izvođača s "A" liste, dok će se posljednjeg dana godine organizirati jutarnji i večernji program, uz glazbeni nastup uživo u večernjim satima.

Sva navedena glazbena događanja održavat će se na Trgu sv. Mihovila. Od odabranog ponuditelja traži se i osiguravanje razglasa, tehničke opreme, zaštitarske službe, osiguranja posjetitelja i opreme, oglašavanja programa te plaćanja naknade ZAMP-u. Zanimljiv je i uvjet prema kojem program na Badnjak mora biti usklađen s terminima liturgijskih obreda u crkvi sv. Mihovila. "Sredstva koja je osigurao Grad Omiš predviđena su za cjelovitu uslugu, bez razdvajanja na posebne kategorije", odgovorili su nam iz Grada Omiša.

Split, Dubrovnik, Zadar i Omiš: Što nam govore nove brojke?

Kada nove podatke usporedimo s onima koje smo objavili u prethodnom istraživanju, dobivamo još detaljniju sliku financiranja adventskih manifestacija u Dalmaciji.

Prema dosad dostupnim podacima, Split će za organizaciju Adventa izdvojiti oko 596.000 eura više od Zadra, dok razlika nakon odbitka navedenih prihoda iznosi približno 516.000 eura. S druge strane, Zadrani od najma adventskih kućica i sponzorstava očekuju tek 80.000 eura manje od dosad iskazanih splitskih prihoda, unatoč znatno manjoj ukupnoj financijskoj konstrukciji manifestacije.

Novi podaci iz Zadra i Omiša još jednom pokazuju koliko se razlikuju modeli organizacije adventskih manifestacija u dalmatinskim gradovima. Dok Zadar organizira više od 60 koncerata, ulaže stotine tisuća eura u zabavni program i razvija sadržaje na nekoliko lokacija, Omiš se odlučio za znatno skromniji model financiranja konkretnog blagdanskog programa. Naravno, različite gradove, broj stanovnika, turističke kapacitete, trajanje programa i opseg manifestacija nije moguće u potpunosti uspoređivati isključivo na temelju ukupnih financijskih iznosa.

No, detaljni odgovori koje smo dobili iz Zadra, Omiša i ranije iz Trogira pokazuju da je moguće javnosti predstaviti konkretne troškove, pojedinačne honorare glazbenih izvođača, imena angažiranih tvrtki i načine ugovaranja poslova. Upravo bi takva razina transparentnosti trebala biti standard u svim hrvatskim gradovima.

Smatrate li opravdanim izdvajanje stotina tisuća eura za organizaciju adventskih manifestacija? - 👍 Da, kvalitetan program privlači posjetitelje i opravdava ulaganja. 💰 Da, ali samo ako se značajan dio troškova pokriva prihodima. 👎 Ne, previše se javnog novca troši na zabavu. 🎄 Advent može biti kvalitetan i uz znatno manji proračun. 🤷 Nemam formirano mišljenje. Glasaj