Stigle prve ozbiljne posljedice zbog neodazivanja na vojni rok: Ročniku stigla dosad najveća kazna

Treća generacija ročnika ovog tjedna završava dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a u međuvremenu stižu i prve kazne za mladiće koji se bez opravdanog razloga nisu odazvali na liječnički pregled.

RTL Danas doznaje da je najviša dosad izrečena kazna 500 eura. Toliko je, prema presudi Općinskog suda u Virovitici, kažnjen mladić koji nije pristupio liječničkom pregledu radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu.

Prema podacima Ministarstva obrane (MORH), zbog nedolaska na liječnički pregled podneseno je 57 optužnih prijedloga, a 19 postupaka dosad je okončano. Pozive na pregled dobilo je oko 16.000 mladića.

Odvjetnik Mario Medak objašnjava da se za ovaj prekršaj predviđaju novčane kazne od 500 do 1500 eura, no sudovi pri odmjeravanju kazne uzimaju u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja. „Radi se o mladim ljudima, srednjoškolcima bez primanja i očito sudovi prilikom odmjeravanja vode računa o tome i je li netko ranije osuđivan”, ističe Medak.

Kako bi doznali kakve su kazne izrečene, upit je poslan svim općinskim sudovima u Hrvatskoj. Postupci su se vodili, među ostalim, u Zagrebu, Čakovcu i Virovitici.

U Zlataru su potvrdili da vode dva postupka, koja još nisu završena. S druge strane, predmeta ove vrste nisu imali u Crikvenici, Požegi, Gospiću, Đakovu, Karlovcu i Dubrovniku. Dosad izrečene kazne kretale su se od 120 do 500 eura. U pojedinim slučajevima tako su izrečeni iznosi niži od zakonski propisanog minimuma.

Što ako se kazna ne plati?

Ako kažnjeni ne podmiri novčanu kaznu, naplata se može provoditi prisilnim putem. „O tome računa vodi Fina, koja onda na prisilan način naplaćuje dug prema državi, a ako ga ne može platiti, može se odrediti i zatvor”, objašnjava odvjetnik Medak.

Prema pisanju portala Srednja.hr, u Zagrebu i Varaždinu donesene su i tri oslobađajuće presude. Mladići su oslobođeni jer su dokazali da im poziv na liječnički pregled nije bio osobno uručen.

Obveza odlaska na zdravstveni pregled odnosi se i na mladiće koji namjeravaju zatražiti odgodu služenja temeljnog vojnog osposobljavanja.

Pravilnik MORH-a propisuje da se novak neće ponovno pozivati na zdravstveni pregled uoči služenja vojnog osposobljavanja, osim ako je došlo do promjene njegova zdravstvenog statusa. O takvoj promjeni vojni obveznik dužan je obavijestiti nadležni područni odjel za poslove obrane.

Zakon predviđa mogućnost opravdanog izostanka zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga. No obveznik o tome mora obavijestiti nadležni odjel za poslove obrane najkasnije tri dana od primitka poziva.

Izbjegavanje liječničkog pregleda može imati i ozbiljnije financijske posljedice. Za ponavljanje prekršaja propisane su kazne od 1500 do čak 6630 eura. Zato se mladićima koji zaprime poziv savjetuje da mu se odazovu ili da, ako za to postoji opravdan razlog, pravodobno obavijeste nadležni odjel za poslove obrane.