Stigle nove kazne za hrvatske prvoligaše: Kažnjeni Hajduk, Dinamo i Osijek, evo koliko moraju platiti

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluke o kaznama za 10. kolo SuperSport HNL-a. Zbog prekršaja svojih navijača kažnjeni su Hajduk, Dinamo i Osijek, a sva tri kluba zaprimila su detaljna obrazloženja izrečenih kazni. SuperSport HNL, u skladu s praksom UEFA-e, objavio je pregled kazni prema kategorijama prekršaja.

Najveća kazna Dinamu, kažnjen i Hajduk

Najveći iznos morat će platiti Dinamo, koji je kažnjen s 2.400 eura zbog korištenja pirotehnike njegovih navijača Bad Blue Boysa na tribinama stadiona Ivan Kušek Apaš tijekom utakmice protiv Slaven Belupa. Osijek je kažnjen s 1.500 eura zbog pirotehnike koju su pripadnici Kohorte koristili na Opus Areni tijekom susreta protiv Gorice.

Kazna nije zaobišla ni Hajduk, koji će morati platiti 1.000 eura zbog korištenja pirotehnike Torcide na Poljudu tijekom utakmice protiv Varaždina. Ukupno su Dinamo, Osijek i Hajduk za prekršaje u 10. kolu SuperSport HNL-a kažnjeni s 4.900 eura.