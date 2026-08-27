Stigle nove informacije o stradalima u požaru kod Omiša. Troje i dalje životno ugroženo

Zdravstveno stanje troje pacijenata koji su teško stradali u velikom požaru na omiškom području i dalje je ozbiljno. Kako su u četvrtak izvijestili iz KBC-a Sestre milosrdnice, svi su i dalje životno ugroženi.

Pacijenti se nalaze u Jedinici intenzivnog liječenja, intubirani su i priključeni na mehaničku ventilaciju. Liječnici provode terapiju usmjerenu na stabilizaciju njihova stanja i održavanje vitalnih životnih funkcija.

Iz bolnice navode kako se, s obzirom na težinu i opsežnost zadobivenih opeklina, tijek bolesti zasad odvija u skladu s očekivanjima.

Svo troje pacijenata podvrgnuto je operativnim zahvatima tijekom kojih je uklonjeno odumrlo opečeno tkivo, priopćilo je ravnateljstvo KBC-a Sestre milosrdnice.

Podsjetimo, četvero teško ozlijeđenih pacijenata nakon požara prebačeno je iz KBC-a Split na daljnje liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata hospitalizirano je na Traumatologiji KBC-a Sestre milosrdnice, dok se maloljetna djevojka liječi u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj.

U KBC-u Split na liječenju se i dalje nalazi još četvero pacijenata koji su zadobili teške ozljede u velikom požaru koji je izbio na području Lokve Rogoznice, a potom se proširio omiškim područjem.