Stigla vijest koju je čekalo 2.200 ljudi kod Omiša: Struja vraćena svima, razmjeri štete su golemi

Svi korisnici na požarom zahvaćenom području Omiša i okolice ponovno imaju električnu energiju, izvijestio je HEP-Operator distribucijskog sustava. Time je završena opsežna sanacija elektroenergetske mreže koja je teško stradala u velikom požaru 13. kolovoza.

Bez električne energije ostalo je oko 2.200 korisnika na području Borka, Nemire, Balića Rata, Stanića, Ruskamena, Ivašnjaka, Lokve Rogoznice, Čeline, Vrisovca i Brzeta. Razmjeri štete bili su veliki. U požaru je oštećeno oko 280 stupova, među kojima 100 stupova srednjenaponske te 180 stupova niskonaponske mreže.

Na terenu svakodnevno bilo 200 radnika

Na obnovi mreže svakodnevno je bilo angažirano oko 200 radnika Elektrodalmacije Split. U akciji su sudjelovali djelatnici iz terenskih jedinica Omiš, Makarska, Ploče, Metković, Vrgorac, Imotski, Sinj i Split.

Opsežni radovi započeli su u ranim jutarnjim satima 15. kolovoza, a završeni su nakon nekoliko dana neprekidnog rada na terenu. Radnicima su pomagali i volonteri, a zajednički cilj bio je što prije vratiti električnu energiju svim pogođenim kućanstvima. Sanaciju je dodatno otežavala činjenica da se većina oštećenih stupova nalazila na teško pristupačnim lokacijama. Osim zračnih vodova, stradali su i kabelski vodovi na mjestima na kojima su bili izravno izloženi plamenu i ekstremno visokim temperaturama.

Takva oštećenja produžila su povratak električne energije dijelu korisnika, no iz HEP-a su potvrdili kako je opskrba sada ponovno uspostavljena na cijelom požarom pogođenom području. Iz HEP-Operatora distribucijskog sustava zahvalili su pripadnicima svih službi uključenih u otklanjanje posljedica požara, kao i brojnim volonterima koji su pomogli radnicima tijekom zahtjevne akcije.