Stigla vam je plava kuverta od policije? Dobro razmislite prije nego što poslušate savjet 'žali se'. Nova pravila mijenjaju sve

Pod okriljem ovoljetne žestoke, nesnosne žege, dok se asfalt doslovno pretvarao u tekućinu, tiho se, na prstima, prišuljao i 15. kolovoza 2026. godine, dan kada je službeno stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona. Donio je važne novosti, javlja Revija HAK. Mjesecima su se najavljivale izmjene i dopune prekršajne materije i nova prekršajna matematika koja stiže. Zakonodavac je, uočivši kako se vozači nakon zabilježenih počinjenja prometnih prekršaja dosljedno i temeljito obraćaju sudu sa traženjem da im umanji izrečenu sankciju ili utvrdi kako nisu krivi, odlučio reagirati. Reakcija na uočeno stanje stvari. Sudovi su zatrpani, a vozači i dalje krše prometne propise nemilice. Odlučilo se, stoga malo pritegnuti pravnu pipu i nagraditi one koji su odlučili ne tražiti pravdu i milost pred sudom. Rasteretiti sudove!

U čemu je kvaka?

Opće je pravilo, koje je godinama vrijedilo na našim cestama: čim stigne kakva kazna za prometni prekršaj, čim se na teret stavi kršenje neke zabrane ili obveze u prometu, svi odmah pišu prigovor, žale se, dokazuju svoju nevinost ili olakotne okolnosti pred sudom. Zašto? Zato što je statistika bila bolja od ijedne sportske kladionice. U obrazloženju zakonskih izmjena navodi se da je istraživanje pokazalo da je u čak 87,8 posto slučajeva sud vozačima smanjivao kazne u prosjeku za nevjerojatnih 58 posto! I povrh svega toga, čak i kad bi te sud proglasio krivim, imao si zakonsko pravo platiti samo dvije trećine te smanjene sudske kazne. Pa tko se ne bi obratio sudu, šanse za dobar ishod su velike. Bile! E, pa od 15. kolovoza 2026. stvari su se promijenile!

Izmjene zakona donose pravilo koje u potpunosti eliminira tu opciju, potpuno se ukida mogućnost plaćanja dvije trećine novčane kazne ako se odlučite na podnošenje pravnog lijeka u pogledu kojeg sud utvrdi da je neosnovan. Jednostavnije rečeno, za najčešće situacije: podnesete prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga, a sud taj prigovor odbije i potvrdi prekršajni nalog! Nema više popusta za plaćanje kazne, javlja Revija HAK.

Sustav je jednostavno počeo pucati po šavovima

Zakonodavac je u svom službenom obrazloženju bio bolno iskren: sustav je jednostavno počeo pucati po šavovima jer je broj prigovora s 50 posto iz 2022. godine eksplodirao na go,emih 84 posto u 2024. godini. Svatko tko je znao držati kemijsku olovku ili kuckati po tipkovnici pisao je prigovore za sebe ili drugoga! Bitno je pomoći sebi, ali i drugom čovjeku, zar ne? Cilj ove zakonske reforme stoga je, kako se kaže u prijedlogu zakonskih izmjena, bio motivirati počinitelje na plaćanje izrečene kazne i drastično smanjiti priljev predmeta na sudove. Narodski rečeno, odlučeno je stati na kraj pravnom turizmu pred prekršajnim sudovima.

Dakle, što je sad novo, jednostavno rečeno za najširu publiku? Imate dvije opcije. Prva daje mogućnost da, kad dobijete prekršajni nalog, šutite i u roku platite dvije trećine kazne, odnosno, kako piše, vi tako postupate i ne obraćate se sudu. Ne bunite se, ne prigovarate, država sretna, vama više novca u džepu. Ima i druga mogućnost. Ostaje, nije da je ukinuta ili zabranjena. Prigovarate i podnosite pravni lijek. Smatrate da niste počinili prekršaj koji vam se stavlja na teret ili molite da vam kazna bude blaža, da vas ne lišavaju vozačke dozvole na mjesec ili nekoliko njih, jer imate olakotne okolnosti koje želite prezentirati sudu. Dozvoljeno je. Međutim, ako vas sud odbije i potvrdi vašu krivnju, odnosno utvrdi da ste počinili prometni prekršaj za koji vas se tereti, platit ćete stopostotni iznos izrečene kazne, a tu su i troškovi. Nema onog popusta od 33,33 % nakon sudske odluke.

To to nije sve, ima još nešto! Podignuti su pragovi za rješavanje prekršaja na licu mjesta i kroz brze naloge. Obvezni prekršajni nalog raste do 1000 eura! Maksimalni prag za izdavanje ovog naloga za fizičke osobe dignut je sa 663,61 eura na okruglih 1000,00 eura! To znači da će policija sada puno skupljih i težih prekršaja rješavati po kratkom postupku, bez da sud uopće vidi predmet, ako vi tako odlučite.

Postavlja se pitanje: isplati li se uopće više prigovarati?

Plaćanje polovice kazne na licu mjesta skače na 390 eura! Stari prag od 265,45 eura odlazi u povijest. Ako vas policija zaustavi, a kazna je unutar novog iznosa od 390,00 eura, nudi se brza matematika: platite pola iznosa odmah na asfaltu i zaboravite da se išta dogodilo, javlja Revija HAK.

Može li samo upozorenje? Može ako ima zakonskih uvjeta. To je onaj najdraži dio jer financijski ne boli. Kajete se, ne protivite se, sliježete na licu mjesta ramenima, ne znate kako vam se to dogodilo i pitate se može li upozorenje. E, i tu ima novosti: upozorenja idu do čak 300 eura! Čak je i prag za obično usmeno ili pisano upozorenje, za one osobito lake prekršaje i vozače koji inače ne griješe, dignut sa 132,72 eura na 300,00 eura.

I sad, uslijed tih spoznaja o novinama nakon 15. 8. 2026. godine, postavlja se pitanje: isplati li se uopće više prigovarati? Ključno pitanje svakog vozača jest: prigovarati, posezati za pravnim lijekovima i izlaziti pred suca ili ne? Odgovor je krajnje suptilan i glasi: ovisi što vam je cilj i što točno branite!

Ako vam je samo do novca, ako nemate čiste, čvrste i neoborive materijalne dokaze da niste krivi, matematički se više uopće ne isplati riskirati. Ako vam je motiv samo smanjenje cifre, jeftinije, sigurnije i bezbolnije ćete proći ako šutite, trpite i odmah uplatite one dvije trećine. U ovom slučaju, bolje siguran popust od 33 % odmah, nego stopostotni šamar na sudu kasnije. Zasigurno ćete imati i neke druge motive za prigovore pa dobro razmislite…