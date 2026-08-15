Stigla službena potvrda: U požaru na omiškom području poginula Dragana Antešević

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru koji je poharao omiško područje poginula državljanka Bosne i Hercegovine.

– Izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH – poručili su Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica.

U Hrvatsku stigla na sezonski posao

Dragana Antešević bila je stanovnica Kotor Varoša, a u Hrvatsku je došla raditi sezonski posao. Boravište joj je bilo prijavljeno upravo u Stanićima kod Omiša.

Nakon što joj se u kaosu izazvanom požarom izgubio svaki trag, obitelj se odmah uključila u potragu i bila u kontaktu s hrvatskim službama. Prema informacijama koje prenose mediji iz BiH, obitelj je dostavila DNK uzorke, a Draganin suprug krenuo je prema Hrvatskoj pokušavajući doznati što se dogodilo.

U automobilu bile tri žene

Dragana je posljednji put viđena 13. kolovoza u Stanićima, dok je golemi požar gutao područje između Lokve Rogoznice i Omiša.

Prema dosad objavljenim informacijama, nalazila se u automobilu s još dvije žene koje su pokušavale pobjeći pred vatrom. U jednom trenutku udaljila se od vozila i tada joj se izgubio svaki trag, dok je jedna od osoba iz automobila teško ozlijeđena.

U potragu se uključilo oko 20 pripadnika HGSS Stanice Split, a pretraživali su upravo područje oko mjesta na kojem se automobil nalazio prije njezina nestanka.

Tijelo ženske osobe policijski službenici pronašli su u petak oko 13.30 sati tijekom pregleda požarišta. Na mjesto pronalaska upućeni su istražitelji, a očevidom je rukovodilo nadležno državno odvjetništvo.

Prema neslužbenim informacijama, tijelo je pronađeno nedaleko od područja na kojem je Dragana posljednji put viđena. Policiji nakon požara nije bio prijavljen nestanak druge osobe s tog područja; 65-godišnja žena za kojom se također tragalo naknadno je pronađena živa u bolnici.