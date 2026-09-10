STIGLA PRESUDA Keleminec kriv zbog prosvjeda kod kuće Dežulovićevih roditelja, evo koliko mora platiti

Dražen Keleminec proglašen je krivim za tri prekršaja počinjena tijekom prosvjeda održanog 20. lipnja u Glagoljaškoj ulici u Splitu, u blizini kuće roditelja novinara i književnika Borisa Dežulovića. Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Solinu, izrekao mu je ukupnu novčanu kaznu od 2.460 eura.

Krivom je proglašena i Autohtona – Hrvatska stranka prava, koja je organizirala prosvjed, a kojoj je izrečena novčana kazna od 660 eura.

Prema presudi od 1. srpnja, Kelemincu je za prekršaj Zakona o javnom okupljanju utvrđena kazna od 260 eura jer kao voditelj prosvjeda nije poduzeo potrebne mjere radi osiguravanja reda i mira.

Još 700 eura kazne dobio je zbog reprodukcije snimke govora upućene Borisu Dežuloviću, dok mu je zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema policijskim službenicima utvrđena kazna od 1.500 eura.

Puštao snimku upućenu Dežuloviću

Sud je u postupku pregledao snimku događaja te utvrdio da je Keleminec putem mobitela pustio snimku upućenu Borisu Dežuloviću na kojoj se četiri puta čuje: „Čedo, mi smo došli, čedo, čedo“.

U presudi se navodi da se izraz „čedo“ koristi kao pogrdni naziv za pripadnike srpskih paravojnih formacija, odnosno četnika. Sud je zaključio da je Keleminec reproduciranjem snimke uvredljivog sadržaja upućene Dežuloviću uznemiravao građane i ostale građane i prolaznike koji su snimku mogli čuti i vidjeti.

Time je, zaključio je sud, ostvario obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

„Vi štitite četnike“

Sud je Keleminca proglasio krivim i zbog njegova ponašanja prema policijskim službenicima koji su osiguravali prosvjed.

U presudi se navodi da je u njihovoj prisutnosti vikao i galamio riječima: „Vi štitite četnike, vi ste na strani onoga koji je protiv Hrvatske države“, a policajce je pitao jesu li „hrvatska ili srpska policija“ te im govorio da ih „bude sram“.

Nastavio ih je pozivati da ga uhite, govoreći kako neće kršiti zakone Republike Hrvatske, nakon čega je, prema utvrđenju suda, „drsko i uporno“ pokušao proći kroz policijski koridor, krećući se prema policijskim službenicima i zaštitnoj ogradi.

Sud je zaključio da se time na javnom mjestu ponašao na naročito drzak i nepristojan način te narušavao javni red i mir.

Sud mu kao otegotnu okolnost naveo „upornost i bezobzirnost“

Keleminec je tijekom postupka negirao krivnju. Tvrdio je da je skup uredno prijavio te da policija nije imala pravo spriječiti njegovo održavanje.

Sud njegovu obranu nije prihvatio te je zaključio da je kao voditelj okupljanja i sam remetio javni red i mir, zbog čega nije poduzeo mjere koje je kao voditelj bio dužan poduzeti.

Pri odmjeravanju kazne sud je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir da Keleminec ranije nije bio prekršajno kažnjavan za ista prekršajna djela. Kao otegotnu okolnost sud je, međutim, posebno cijenio njegovu „naročitu upornost i bezobzirnost“ u počinjenju prekršaja.

Tri pojedinačne kazne objedinjene su u jedinstvenu novčanu kaznu od 2.460 eura.

U nju je uračunato vrijeme koje je Keleminec proveo u policijskom uhićenju od 20. lipnja u 11.10 do 18 sati, što je sud obračunao kao 39,82 eura, pa mu preostaje platiti 2.420,18 eura.

Ako u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude uplati dvije trećine preostale novčane kazne, smatrat će se da je kazna plaćena u cijelosti.

Kažnjena i stranka

Autohtona – Hrvatska stranka prava proglašena je krivom jer kao organizator prosvjeda nije osigurala red i mir, odnosno nije spriječila Keleminca u remećenju javnog reda i mira.

Stranci je izrečena kazna od 660 eura. I Keleminec i A-HSP moraju platiti po 30 eura troškova prekršajnog postupka.

Policija je nakon događaja podnijela optužni prijedlog protiv Keleminca i A-HSP-a. Za naročito drsko i nepristojno ponašanje tražila je da Keleminec bude kažnjen s 30 dana zatvora, dok mu je sud za taj prekršaj izrekao 1.500 eura novčane kazne.

Prosvjed je bio organiziran u Glagoljaškoj ulici, gdje žive Dežulovićevi roditelji. Dežulović je još prilikom ranijih najava okupljanja isticao da na toj adresi ne živi desetljećima te je zbog najavljenih prosvjeda tražio njihovu zabranu.