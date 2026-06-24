Stigla paprena kazna: Poznati trgovački lanac mora platiti 300.000 eura

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kaznila poznati trgovački lanac s čak 300.000 eura.

Riječ je o trgovačkom lancu Kaufland koji je kažnjen jer je iskoristio značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

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Agencija je provjeravala sadržaj poslovnog odnosa Kauflanda i deset njegovih dobavljača. S jednim je, primjerice, poslovao tako da je ugovorio plaćanje naknade za uslugu koja u trenutku plaćanja neće biti pružena i što je naplaćivao naknadu za uslugu koju nije pružio.

Drugom je naplatio naknadu za uslugu oglašavanja koje je proveo sam, bez izričitog pisanog zahtjeva dobavljača i bez da se plaćanje temeljilo na objektivnim i razumnim procjenama čime je tom dobavljaču nametnuo nepoštenu trgovačku praksu.

Jednom je dobavljaču pak plaćao u rokovima duljim od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Zbog utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi, Agencija je izrekla Kauflandu novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura, uzimajući pritom u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, olakotne, ali i otegotne okolnosti.

“Agencija je kao otegotnu okolnost posebno cijenila činjenicu da je Kauflandu pravomoćnim rješenjem iz 2020. već izrečena novčana kazna za utvrđeno nametanje nepoštenih trgovačkih praksi. Jedna od tih nepoštenih trgovačkih praksi sastojala se u naplati usluge koja nije pružena(…)

Utvrđeno je i da je Kaufland nametnuo još dvije nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima, što po ocjeni Agencije pokazuje da ranije izrečena novčana kazna nije postigla namjeravani učinak prevencije kod Kauflanda koji je kao recidivist ponovno počinio više povreda Zakona”, navode u Agenciji.

Također ističu kako protiv tog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od primitka rješenja, piše Danica.hr.