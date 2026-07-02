Stigla odlična vijest za putnike iz Dalmacije: Ryanair nudi letove od 14,99 eura

Ryanair pokrenuo je novu promotivnu akciju u kojoj se mogu pronaći avionske karte po cijenama već od 14,99 eura. U ponudi su brojne europske destinacije, a među najtraženijima su Italija, Francuska i Grčka, idealne za city break, produženi vikend ili ljetni odmor.

Akcijska ponuda vrijedi za rezervacije napravljene do 19. srpnja, dok se putovanja mogu ostvariti u razdoblju od 2. srpnja do 31. listopada, ovisno o raspoloživosti mjesta.

Evo kamo možete letjeti za 14,99 eura

Iz Zagreba se po cijeni od 14,99 eura mogu pronaći letovi za:

Milano

Pariz

Rim

Solun

Iz Zadra su u akciji:

Bologna – od 14,90 eura

Bari, Budimpešta, Milano, Pariz, Pisa, Rim i Beč – od 14,99 eura

Iz Rijeke se za 14,99 eura može letjeti u Wroclaw, dok su iz Dubrovnika po istoj cijeni dostupni letovi za Bari, Karlsruhe i Rim.

Popis destinacija i raspoloživih termina ovisi o dostupnosti mjesta, a sve aktualne ponude mogu se provjeriti na službenim stranicama Ryanaira.