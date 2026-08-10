Stigla nova pravila za popravke auta u Hrvatskoj

Europska direktiva o "pravu na popravak", koja je stupila na snagu krajem srpnja, donosi važnu novost za kupce automobila u Hrvatskoj. Ključna promjena odnosi se na produljenje zakonske zaštite. Ako se na automobilu kupljenom nakon 31. srpnja 2026. unutar dvogodišnjeg roka pojavi kvar koji se otkloni popravkom, kupac dobiva dodatnih 12 mjeseci zaštite. Ova promjena može biti iznimno korisna kod automobila, gdje ozbiljniji kvarovi često znače trošak od nekoliko tisuća eura, piše AutoStart.

Prema zakonu, prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke na novom proizvodu koji se pojave unutar dvije godine. Za rabljene proizvode taj se rok može dogovoriti na najmanje godinu dana. Nova pravila, uvedena krajem srpnja, donose dodatnu sigurnost. Ako se nedostatak uklanja popravkom, rok odgovornosti prodavatelja produljuje se za 12 mjeseci. Prodavatelj je ujedno dužan obavijestiti kupca o mogućnosti izbora između popravka i zamjene proizvoda te o produljenju roka zaštite ako se odluči za popravak.

Razlika između zakonske odgovornosti i jamstva

Važno je razlikovati zakonsku odgovornost za materijalne nedostatke od tvorničkog jamstva. Jamstvo koje daje proizvođač može trajati dvije, pet ili više godina i njegovi su uvjeti definirani od strane samog proizvođača.

S druge strane, prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka zakonska su prava kupca u odnosu na prodavatelja. Novo pravilo o produljenju zaštite odnosi se isključivo na zakonsku odgovornost i ne podrazumijeva automatsko produljenje tvorničkog jamstva.

Europska politika popravaka također potiče proizvođače da osiguraju rezervne dijelove, alate i popravke po razumnim cijenama. Cilj je i spriječiti da proizvođači neopravdano softverskim ili hardverskim rješenjima blokiraju rad neovisnih servisera. Hrvatski Zakon o zaštiti potrošača već sadrži takve obveze za neke skupine proizvoda, no automobili kao cjelina još nisu na tom popisu. Zbog toga se nova regulativa ne treba tumačiti kao opće pravo vlasnika da od proizvođača traži popravak bilo kojeg starog vozila. Za vozače u Hrvatskoj najkonkretnija korist novih pravila zasad je dodatnih 12 mjeseci zakonske zaštite nakon što se otkloni kvar.