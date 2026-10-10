Stigla kazna HNS-u. Vatrenima prijeti i nova utakmica bez navijača

Nakon što je na startu ciklusa Lige nacija odrađena suspenzija nastala zbog izgreda hrvatskih navijača u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na adresu Hrvatskog nogometnog saveza stigla je nova kazna. Naime, UEFA-ina disciplinska komisija udarila je HNS "po džepu" s 20 tisuća eura kazne zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja na utakmici protiv Španjolske u Sevilli, u kojoj su Vatreni poraženi s 4:1, pišu Sportske novosti.

UEFA-ina disciplinska komisija donijela je odluku na temelju članka 14. stavka 2. Disciplinskog pravilnika, koji se, dakako, odnosi na rasističko i diskriminatorno ponašanje. Uz to, izrečena je i uvjetna kazna zabrane prodaje ulaznica hrvatskim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu. UEFA je pritom odredila rok kušnje od dvije godine, tako da ako se slično ponašanje ponovi, Hrvatskoj nakon Češke prijeti novo gostovanje bez podrške navijača.

Takva je mogućnost predviđena člankom 26. stavkom 3. UEFA-ina Disciplinskog pravilnika, prema kojem se uvjetno izrečene kazne mogu aktivirati u slučaju ponavljanja sličnog prekršaja tijekom roka kušnje. Novčana kazna od 20 tisuća eura, za razliku od zabrane prodaje ulaznica, nije uvjetna.

Pred Vatrenima su u studenom, podsjetimo, završne utakmice grupne faze Lige nacija. Prvo će u goste kod Engleza (12. studenoga) u lov na osvetu za najteži poraz u povijesti, a potom kod kuće dočekati Češku (15. studenoga) i tako podvući crtu na jesen pod okriljem novog izbornika Slavena Bilića.