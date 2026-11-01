Stigao prvi snijeg na Kamešnicu: Zima pokazala zube, bura sve jača, a meteorolozi najavljuju novu promjenu vremena

Nakon razdoblja razmjerno blagih temperatura, promjena vremena zahvatila je Hrvatsku, a prvi znakovi zime stigli su i na dalmatinske planine.

Na Kamešnici je pao prvi snijeg, a fotografije snježnih prizora pokazuju kako je hladniji zrak već stigao do viših predjela Dalmatinske zagore.

Snijeg je jutros počeo padati i na Zavižanu, a zimski uvjeti bilježe se i u Gorskom kotaru.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), promjenjivo i hladnije vrijeme nastavit će se tijekom dana, uz oborine i sve izraženiji vjetar.

Kiša, snijeg u planinama i sve snažnija bura

Od sredine dana u dijelovima Hrvatske očekuje se povremena kiša, dok su na jugu mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

U najvišim planinskim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu ili snijeg, pa bi se snježni pokrivač mogao pojaviti i na drugim višim područjima.

U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, povremeno s jakim udarima, a prema večeri lokalno su mogući i olujni udari.

Na Jadranu će glavnu riječ voditi bura, koja će biti umjerena do jaka, mjestimice s olujnim udarima.

Posebno neugodno bit će podno Velebita, gdje se očekuju i orkanski udari bure.

Dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretat će se između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 11 do 16 stupnjeva.