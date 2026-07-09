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Stigao je sastav Hajduka pred Žilinu, Livaja je na klupi

Prva utakmica prvog pretkola Europske lige ujedno je početak novog pokušaja Bijelih da izbore plasman u grupnu fazu europskog natjecanja, što im nije uspjelo još od nastupa u Europskoj ligi 2011. godine
Gonzalo Garcia

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu protiv slovačke Žiline otvara novu sezonu. Prva utakmica prvog pretkola Europske lige ujedno je početak novog pokušaja Bijelih da izbore plasman u grupnu fazu europskog natjecanja, što im nije uspjelo još od nastupa u Europskoj ligi 2011. godine.

Uoči početka susreta objavljen je i sastav Hajduka, a najveće iznenađenje predstavlja odluka trenera Gonzala Garcije da Marko Livaja utakmicu započne na klupi za pričuve.

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Od prve minute za Hajduk će igrati:

Silić - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego.

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Slovačkoj, a Hajduk u dvoboj ulazi kao favorit protiv Žiline. Prolazak u drugo pretkolo bio bi prvi korak prema ostvarenju glavnog cilja – povratku u grupnu fazu europskog natjecanja nakon 15 godin

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