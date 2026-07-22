Stigao je novi Hajdukov dres. Jedan detalj odmah će primijetiti svaki navijač

Hrvatski nogometni klub Hajduk i globalni sportski brend adidas predstavili su novi domaći dres za sezonu 2026./2027., nastavljajući uspješnu suradnju u kojoj se bogata tradicija Kluba spaja sa suvremenim dizajnom, inovacijama i najvišim standardima sportske opreme.

Inspiracija za novi domaći dres bile su prepoznatljive boje Hajduka koje i dalje ostaju u središtu njegova dizajna. Tradicionalnu bijelu podlogu upotpunjuju tri crvene adidasove pruge na desnom i tri plave na lijevom ramenu, čime se na suvremen način interpretiraju klupske boje. Crveno-plava kombinacija nastavlja se i kroz izvedbu logotipa glavnog sponzora, čime je cijeli izgled dresa dodatno povezan s klupskim identitetom. Čist i minimalistički pristup zadržava bezvremenski karakter domaće garniture, istovremeno joj dajući suvremen izgled.

„Domaći dres za Hajduk uvijek mora ostati čist, prepoznatljiv i vjeran identitetu Kluba. Ove sezone nadovezali smo se na prošlosezonski dizajn i dodatno ga razvili. Bijela osnova ostaje temelj domaćeg dresa, a crvene pruge na desnom i plave na lijevom rukavu daju mu novu dinamiku, bez gubitka onoga po čemu je Hajdukov dres prepoznatljiv. Ovo je već treća sezona naše suradnje s adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres. Važno nam je da poštuje tradiciju Kluba, ali i da svaka sezona donese detalj po kojem će se pamtiti. Vjerujemo da će ga navijači dobro prihvatiti i da će im zbog svojih prepoznatljivih detalja biti posebno interesantan.“, izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk.

Dres je izrađen od 100 % recikliranog poliestera i koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju koja učinkovito regulira vlagu i pruža osjećaj svježine tijekom igre. Nakon što je na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. adidas još jednom potvrdio svoju vodeću ulogu u razvoju nogometnih dresova kroz spoj inovativnog dizajna i vrhunskih performansi, isti pristup primijenjen je i na novom domaćem dresu Hajduka. Riječ je o istoj CLIMACOOL tehnologiji koja je korištena i na dresovima predstavljenima na najvećoj nogometnoj pozornici.

„Prilikom dizajniranja novog domaćeg dresa željeli smo ostati vjerni bogatoj tradiciji Hajduka, istovremeno mu dajući suvremen izraz. Kroz čiste linije, prepoznatljive klupske boje i pažljivo odabrane detalje nastojali smo dodatno naglasiti identitet Kluba. Uz dizajn, jednaku smo pažnju posvetili i funkcionalnosti pa dres koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju kako bi igračima pružio maksimalnu udobnost tijekom igre. Vjerujemo da će ga navijači s ponosom nositi tijekom nove sezone“, izjavila je Petra Franić iz adidasa.

Dres je već sada dostupan za kupnju na službenom Hajdukovom Web Shopu, dok će od sutra, 23. srpnja, biti dostupan i u svim službenim Fan Shopovima.