Stier: Rat je počeo zbog 'ruskog svijeta', a njegovu imitaciju vidimo u 'srpskom svijetu'

Davor Ivo Stier, europarlamentarac iz redova HDZ-a, rekao je za HRT kako je nakon summita u Ankari potvrđeno da transatlantski savez ostaje čvrst te da SAD i Europa i dalje ostaju saveznici.

Istodobno je naglasio da se očekuje drukčija raspodjela odgovornosti i obveza unutar Saveza.

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- Europa je znala i htjela preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Nekad je to u SAD-u izgledalo bogohulno, govorilo se da ne treba duplirati NATO. Danas SAD ne samo da to želi, nego i požuruju Europu da preuzme veću odgovornost. Evo, to je nešto što smo znali, i sada se treba jednostavno ubrzati time, kazao je.

Osvrnuo se i na financijsku pomoć Ukrajini, istaknuvši da izdvajanje od 70 milijardi dolara ne predstavlja nova sredstva. Pojasnio je da je Europska unija taj novac već ranije predvidjela kroz postojeće financijske instrumente, dok je na summitu NATO-a u Ankari ta obveza samo potvrđena.

- Uvijek oko proračuna ima jako puno pregovora. Završava sada ova financijska perspektiva 2027., i već se pregovara za onu od 2028. do 2034., izjavio je Stier.

Govoreći potom o europskoj ulozi u ratu u Ukrajini i odnosima sa SAD-om, istaknuo je kako odgovornost za izbijanje sukoba leži isključivo na Rusiji.

- Naravno da Europa nije htjela, niti sada želi rat. Tko je htio rat? Vladimir Putin. Budimo iskreni oko toga. On je imao mogućnost da ne započne. On je odlučio započeti ovaj rat. Može ga zaustaviti u svakom trenutku. Međutim, čini mi se da kad bi on zaustavio rat, vjerojatno bi njegova osobna sudbina došla u pitanje. Nemojmo to zaboraviti. Onaj koji je gurnuo cijeli kontinent u ovu situaciju, i onaj koji je započeo agresiju na Ukrajinu, bio je Vladimir Putin. Mislim da ne smijemo to nikada izgubiti iz vida. Što se tiče Europe, došlo je do trzavica u transatlantskim odnosima, to je jasno, ali Europa mora brinuti o vlastitoj sigurnosti i jednostavno imati tu stratešku autonomiju da sama može sebe braniti i sama donositi odluke, naveo je za HRT.

Istaknuo je kako se ne smije zaboraviti zbog čega je rat u Ukrajini započeo.

- Rat je počeo zbog ruskog imperijalizma, i mislim da to ne smijemo izgubiti iz vida. Oni su jednostavno htjeli da se Ukrajina vrati u sferu utjecaja Rusije, takozvani "ruski svijet". Mi smo vidjeli i čuli od jedne replike ili pokušaje imitacije toga u konceptu "srpskoga svijeta". Dakle, razumijemo o čemu je riječ. To je ono što je zapravo započelo ovaj rat, ruski imperijalizam, i to je ono što se ne smije dozvoliti, objasnio je.

Naveo je i da je Ukrajina još 1994. godine, Budimpeštanskim memorandumom, dobrovoljno predala svoje nuklearno oružje Ruskoj Federaciji u zamjenu za sigurnosna jamstva Rusije i zapadnih država o očuvanju njezina teritorijalnog integriteta, no istaknuo je da su ta jamstva na kraju ostala mrtvo slovo na papiru.

Govoreći o povećanju izdvajanja za obranu, osvrnuo se i na protivljenje Španjolske povećanju obrambenog proračuna na pet posto BDP-a. Ocijenio je da španjolski premijer Pedro Sánchez zbog složene političke situacije u zemlji vanjsku politiku koristi za jačanje vlastitog političkog položaja, dok njegovim najvećim izazovom i dalje smatra domaću politiku.

- Europa mora jednostavno preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost, ne može ovisiti isključivo o Americi. Vidjeli smo koliko može biti riskantno imati takve ovisnosti, općenito: energetsku o Rusiji, tehnološku o nekim drugima, tako da mora više izdvajati, izjavio je Stier.